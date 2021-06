La llet materna de dones infectades i vacunades contra el coronavirus conté anticossos enfront del virus

La llet materna de dones infectades i de vacunades contra el coronavirus conté anticossos enfront del Covid-19, segons dos estudis liderats per investigadores de l'Institut d'Agroquímica i Tecnologia d'Aliments (IATA), centre del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) i del Servei de Pediatria de l'Hospital Clínic de València.









Són els primers estudis d'aquest tipus a Espanya i primers a nivell mundial en comparar els efectes de tres vacunes en la llet materna. Tots dos treballs són resultat de l'estudi 'MilkCorona', una iniciativa multidisciplinària liderada per la investigadora del IATA-CSIC María Carmen Collado i la doctora Cecilia Martínez Costa, del Servei de Pediatria de l'Hospital Clínic Universitari -de València.





El seu principal objectiu és estudiar l'impacte de la infecció natural per SARS-CoV-2 i de la vacunació en la llet materna. A més, es pretén esbrinar si la resposta immune depèn de la vacunació, si els nivells d'anticossos enfront de la SARS-CoV-2 són comparables als de les dones que van patir la covid-19, així com l'impacte de la vacunació en aquestes dones .





En el primer estudi es va desenvolupar i va validar el mètode per detectar el SARS-CoV-2 en la llet materna amb la col·laboració del grup de la investigadora Glòria Sánchez del IATA-CSIC, que lidera el rastreig del coronavirus en aigües residuals en diversos punts de l' país.





Gràcies a això es va determinar la presència, concentració i persistència d'anticossos específics de la SARS-CoV-2 en la llet materna. La principal conclusió és que no es va detectar l'ARN del virus en cap de les mostres de llet materna analitzades i, a més, la majoria de les mostres va presentar anticossos específics enfront de virus amb una gran variabilitat entre dones.





L'estudi va determinar la presència d'anticossos (immunoglobulines) IgA, IgG i IgM enfront de proteïnes estructurals de la SARS-CoV-2, com el denominat Receptor Binding Domain (RBD), una part essencial de virus que li permet infectar les cèl·lules, així com enfront de proteïnes no estructurals, com la proteasa principal (MPRO).





Aquesta proteasa ha estat analitzada per primera vegada en la llet materna gràcies a la tecnologia desenvolupada per la investigadora de l'CSIC Mar Valés i el seu equip en el Centre Nacional de Biotecnologia (CNB-CSIC). Els anticossos IgA es van trobar en majors nivells que els IgG i IgM a les mostres llet materna.





"Aquests resultats sustenten de forma evident la importància de recomanar la lactància materna de forma sistemàtica en tots els casos en què la mare tingui poca o nul·la simptomatologia", ha argumentat la doctora Martínez Costa.





PRIMER ESTUDI QUE COMPARA ELS EFECTES DE TRES VACUNES





En el segon estudi es va analitzar la presència d'anticossos enfront de la SARS-Cov-2 a 75 dones lactants vacunades amb diferents tipus: 30 amb vacunació completa de Pfizer, 21 amb pauta completa de Moderna i 24 amb la primera dosi d'AstraZeneca. El treball va mostrar la presència d'anticossos específics (IgA i IgG) en les mostres. A més, els nivells d'anticossos van variar segons la vacuna rebuda, així com en funció de l'existència d'una infecció prèvia.





En tots els casos es va produir una resposta a la vacunació amb un augment d'anticossos enfront de SARS-CoV-2, molt més intens després de la segona dosi. Es van observar diferències entre les mares infectades de forma natural i les vacunades en la major presència d'un tipus o un altre d'anticòs.





A més, algunes de les dones que van ser vacunades havien passat la covid-19, i, després de la primera dosi de vacuna, la seva llet presentava nivells d'anticossos equivalents a dones sanes amb les dues dosis. Això concorda amb la informació que suggereix que individus que han passat la malaltia arriben immunitat mesura en sang amb una única dosi.





"La lactància materna és una prioritat, i encara necessitem més estudis dirigits a confirmar el potencial paper protector d'aquests anticossos presents en la llet materna enfront de la covid-19 en nens", ha indicat la investigadora del IATA-CSIC, María Carmen Collado .