La Justícia retira una sanció a una televisió cristiana que va dir que l'homosexualitat no és natural

L'Audiència Nacional ha retirat una multa de 6.000 euros imposada per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) a la cadena de televisió cristià britànic Revelation TV, que va dir que l'homosexualitat i la transsexualitat no són "el natural". Els jutges consideren que no va incitar a l'odi o a la discriminació, per tant, estaven fent ús de la seva llibertat d'expressió, segons recull Facua.





Fragment del programa de Revelation TV sancionat per la CNMC | Revelation TV / FACUA





En 2017, en un programa d'aquest canal britànic, un pastor cristià estava comentant una notícia sobre un nen que anava a l'escola "vestit com una nena". A l'entrar el pastor en valoracions, es va mostrar radicalment en contra del que no considerava "la forma natural de com són les coses".





El pastor cristià va assegurar que s'està fent "enginyeria social" amb els nens, al·legant que d'aquesta manera el menor no creix de forma natural. A més, va fer una crida a formar un partit polític cristià per "aturar aquesta bogeria".





Per tant, la CNMC va imposar una sanció de 6.000 euros a canal britànic per atemptar contra la dignitat de les persones homosexuals i trans. La multa, acaba d'anul·lar-la Audiència Nacional, al·legant que el pastor només estava fent ús de la seva llibertat d'expressió.





La sentència de la sala contenciosa de l'Audiència, amb Felisa Atienza Rodríguez com a ponent, al·lega que la pròpia CNMC va reconèixer que aquests comentaris no incitaven a l'odi. "Les expressions utilitzades pel pastor no poden considerar-se un atemptat a la dignitat humana ni als valors constitucionals", ja que havien estat expressades "en el context d'un programa d'opinió, amb una ideologia cristiana, sense emetre opinions incitadores a l'odi. expressa unes idees al voltant de la polèmica qüestió de la identitat sexual en els nens ".





Segons els jutges de l'audiència, la llibertat d'expressió "permet criticar idees o posicions de les que es discrepa, sense que les qualificacions negatives que se'n facin, puguin ser qualificades com atemptatòries contra la dignitat humana de les persones que no les comparteixen , tenint en compte el context en què s'han produït, i que en cap moment les mateixes inciten a l'odi del col·lectiu homosexual o transgènere ".