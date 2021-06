Omar Sánchez assegura que Anabel Pantoja no es posicionarà a la guerra de la seva família

@EP





Olga Moreno va decidir treure un tema que està a l'ordre del dia mentre els supervivents menjaven tots junts: els Pantoja. Ella li va preguntar a Omar Sánchez i a Alejandro Albalá si coneixien a Isabel Pantoja, però finalment van acabar comentant la guerra oberta que hi ha a la família Pantoja.





"Vaig anar als tres o quatre mesos d'estar amb l'Anabel. Em feia respecte i alhora nervis, perquè anava a conèixer a 'Isabel Pantoja'. Per a mi, una persona normal (...) Mai m'ha faltat res. Sempre tant ell com els oncles d'Anabel. Impressiona. La seva casa, el cap dels toros... al migdia es veu una peli i estem al sofà tots", va explicar la parella d'Anabel Pantoja.







En canvi, Albalá guarda un record bastant diferent: "Vaig entrar-hi i estava Isabel. Un silenci. Com tota la família estava s'enfada amb ella (Isa) llavors si tu et parlaves doncs no et parlaven".





A més d'això, van fer referència al conflicte entre Kiko Rivera i la seva mare pel que ha descobert sobre la seva herència. Respecte a això, Omar Sánchez va dir que "un pot tenir la seva raó i un altre la seva". Però va afirmar que "Anabel no es posicionarà a la vida". No obstant això, els piques entre Kiko Rivera i la seva cosina ja han començat: "Tu abans mataves per mi, ara no", li va dir Kiko a Anabel.