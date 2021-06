Aràbia Saudita deixarà que les dones pelegrinin a la Meca sense un 'guardià' si van amb altres dones

El Govern d'Aràbia Saudita ha anunciat que les dones podran realitzar aquest any el pelegrinatge a la Meca sense la necessitat de comptar amb un home que sigui el seu 'guardià', sempre que viatgin al costat d'altres dones, dies després de confirmar que, per segon any consecutiu, hi haurà restriccions al 'haj' a causa de la pandèmia de coronavirus.





La Meca @ep





El Ministeri d'Haj i Umrah --la peregrinació major i menor-- ha detallat a través del seu compte a la xarxa social Twitter que totes les inscripcions hauran de realitzar-se "de manera individual". "Les dones poden registrar sense un 'mahram' ( 'guardià') al costat d'altres dones", ha manifestat.





La Fiscalia de l'Aràbia Saudita va anunciar el 2019 la seva intenció de revisar el sistema de 'guardians' que s'imposa a tota dona a l'Aràbia Saudita, després d'anys de denúncies per part d'ONG i enmig d'un programa de reformes impulsat pel príncep hereu saudita , Mohammad bin Salman, que ha inclòs l'autorització a què les dones condueixin i la seva integració en llocs de treball de sector públic.





Malgrat les reformes, les dones segueixen fent front a nombroses restriccions al país, especialment relacionades a la forma de vestir i les seves relacions socials amb altres homes, de manera que els crítics de Bin Salman l'acusen d'amagar sota gestos simbòlics la mateixa política repressiva contra la dona que van dur a terme els seus predecessors.





D'altra banda, el Ministeri d'Haj i Umrah ha recordat que els sol·licitants han de tenir entre 18 i 65 anys, estar vacunats o haver-se recuperat de la COVID-19, no tenir malalties cròniques i ser ciutadà o resident de l'Aràbia Saudita.





El Ministeri ha destacat que es donarà prioritat a aquells que mai hagin realitzat el pelegrinatge a la Meca, tenint en Cuque la inscripció està oberta per a aquells residents i ciutadans saudites que no l'hagin realitzat durant els últims cinc anys.





Les autoritats saudites han posat en marxa un procés d'inscripcions amb un total de tres paquets de viatge que van entre els 12.000 i els 16.500 rials saudites (entre 2.640 i els 3.630 euros), que inclouen els àpats a la muntanya Arafat i Mina.





El Govern saudita va ressaltar el dissabte que només 60.000 persones podran fer el pelegrinatge aquest any, una decisió adoptada "en línia amb la intenció constant del Regne de permetre als convidats i visitants de la Gran Mesquita i la Mesquita del Profeta que realitzen els rituals de l' 'haj' i la 'umrah' ".





El pelegrinatge a la Meca, un dels cinc pilars de l'islam, arrencarà a mitjans de juliol, si bé per segon any consecutiu tindrà límits a la seva participació a causa de la pandèmia, que ha deixat fins a la data més de 465.000 casos i 7.500 morts al país.





El Ministeri de Sanitat saudita va indicar el diumenge en el seu últim balanç que en les 24 hores prèvies s'havien notificat 1.017 casos i 19 morts, la qual cosa situa els totals a 465.797 i 7.572, respectivament, amb 448.093 persones recuperades de la COVID-19.