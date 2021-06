VÍDEO: Un home salva uns aneguets que estaven atrapats en un estany

El portal Next Door ha compartit un vídeo en xarxes socials en el qual es pot veure un home salvar un grup d'aneguets que estava atrapat en un estany. Com la gran majoria d'actes d'aquest tipus, aviat s'ha fet viral, ja que ha aconseguit emocionar a molts usuaris de les xarxes socials.





En el vídeo es veu a aquest home de Texas, als Estats Units, saltar a un estany i ajudar-se d'una xarxa per rescatar aquests petits aneguets de tot just uns dies de vida per posar-los fora de perill.