Carmen Borrego creu que la seva germana Terelu Campos "és molt antipàtica"

Carmen Borrego ha estat sotmesa per Alejandra Rubio a una entrevista bastant compromesa, igual que dies abans li va passar a Terelu Campos. En aquesta entrevista, Carmen ha parlat molt sobre la seva germana.





Per començar, ha reconegut que totes dues han tingut una relació una mica estranya, en què passaven d'estar molt unides a distanciar-se. Malgrat això s'han portat sempre bé, tot i que Borrego ha reconegut que en el passat li va tenir una "gelosia sana" perquè era molt maca.





D'altra banda, Carmen Borrego va ser preguntava per l'afirmació que va fer sobre ella Terelu: Carmen és la més dramàtica de les Campos. "Jo crec que em coneixes bé i durant una època he estat la menys dramàtica, la més divertida ... però si miro enrere, per coses que m'han passat, em vaig convertir en algú que no era perquè jo mai he estat tan dramàtica . Vull tornar a ser jo però també dic que jo no agafo i truco a la meva mare i la meva germana per explicar-li els meus drames ", li va explicar a la seva neboda Alejandra Rubio.





Després d'això, Carmen Borrego va haver de dir què és el que no li agrada de la seva germana Terelu, una cosa que tenia bastant clara: "No coses concretes, són maneres de ser. Una contestació, res en concret. Terelu és molt antipàtica i m'ho ha semblat sempre, et dóna talls que et deixa...". Però Alejandra Rubio té clar que la antipàtica no és la seva mare, sinó que és una cosa que porten dins totes les Campos.