Per què la gent tenyeix les seves caques de color blau? Un repte viral per conèixer millor la teva salut intestinal

Els usuaris de les xarxes socials han estat publicant imatges de cupcakes de color blau vibrant amb el hashtag únic #bluepoopchallenge (caca de color blau, en espanyol). No obstant això, això no va començar com una tendència viral absurda en les xarxes socials, sinó com una investigació per conèixer com està funcionant funcionant el sistema digestiu i el microbioma intestinal de qualsevol individu. De fet, és un repte que tots podrien realitzar a casa.













El temps que transcorre des que s'ingereixen els aliments fins que s'excreten s'anomena "temps de trànsit intestinal". Segons recull la BBC, els investigadors els van donar als participants muffins tenyits amb un colorant blau fort per a aliments, tornant la seva caca blau, perquè sigui més fàcil identificar el temps de trànsit. "Un temps de trànsit més lent s'associa amb bacteris intestinals menys favorables i un temps de trànsit més ràpid s'associa amb un millor perfil de bacteris intestinals", explica a BBC la dietista i especialista intestinal Sophie Medlin (que no va participar en l'estudi) . No obstant això, un temps de trànsit massa ràpid (el que suggereix que té diarrea) pot indicar un microbioma intestinal menys saludable.





La mitjana del temps de trànsit intestinal en l'estudi va ser de 28,7 hores, però pot portar menys de 12 hores i fins a diversos dies. "Un temps de trànsit intestinal de 14 a 58 hores és un bon lloc per estar i indica que el seu intestí està funcionant com hauria", diu el lloc web de ZOE, una empresa de ciències de la salut vinculada a la investigació i que anima les persones a realitzar desafiament. Però ZOE i Medlin emfatitzen que "és important saber què és normal per a vostè", ja que el temps de trànsit es veu afectat per molts factors.





És a dir, com més blaus surtin els excrements, més temps hi haurà actuat el colorant i es podrà deduir que el temps de trànsit intestinal ha estat suficient. En el cas contrari, serà millor acudir a doctor per saber què passa amb el nostre estómac.