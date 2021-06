El Govern mobilitzarà més de 1.000 milions per a empreses, autònoms i treballadors en ERTO

El Govern mobilitzarà més de 1.000 milions d'euros per a empreses, autònoms i treballadors en expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) afectats pel Covid-19.





Així ho ha anunciat el president de la Generalitat, Pere Aragonès, aquest dilluns en un acte institucional després d'arribar a un acord amb els agents socials.





Roger Torrent i Jaume Giró @ep





Els ajuts està conformades pels 993 milions d'euros de la Línia Covid de Govern d'ajudes directes a autònoms i empreses --i que la Generalitat ha ampliat a 191 sectors de activitat--, i 60 milions que posa el Govern per a treballadors afectats per 1 ERTO.





Segons Aragonès, l'acord posa èmfasi en la importància de l'diàleg social i la concertació, que en aquest cas "beneficiarà un ampli ventall de sectors".





També ha manifestat que el consens i l'acord amb els agents socials crea un Govern més "eficient i eficaç", que en aquest cas ha portat a una mobilització econòmica sense precedents, en les seves paraules.





ES SUMEN 96 ACTIVITATS ECONÒMIQUES





En el Reial decret llei 5/2021 es contemplava que fossin 95 els sectors que es beneficiaran dels ajuts fixades pel Govern, mentre que ara se sumen altres 96 per petició dels agents socials que permetran que les ajudes arribin a 189.861 empreses en Catalunya.





En una roda de premsa posterior, el conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Roger Torrent, ha concretat que el suport a empreses i autònoms beneficiarà a aquelles companyies els sectors estiguin inclosos en la CNAE-2009 que acreditin una caiguda de l'30% de facturació respecte a l'any 2019.





Les companyies dels 96 sectors acordats amb els agents socials --que se sumen als 96 inicials-- hauran d'acreditar al menys una caiguda de l'25% de facturació.





Les empreses en règim d'estimació objectiva podran rebre fins a 3.000 euros, mentre que les que tinguin un règim d'estimació directa rebran una subvenció que no podrà ser menor de 4.000 euros ni superior als 200.000 euros, segons ha detallat Torrent.





LES AJUDES ES REPARTIRAN A PARTIR DE JULIOL





Pel que fa als ajuts per als treballadors en ERTO, es destinaran a aquells en aquesta situació entre gener i maig de 2021, i l'import de l'ajut variarà en funció del temps que els treballadors portin a la conjuntura: fins als tres mesos rebran un ajut de 600 euros, i de quatre a cinc mesos de 700 euros.





L'ordre de les ajudes a empreses es publicarà aquesta setmana al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i "la intenció de la Generalitat" és que les empreses puguin sol·licitar-les des de dilluns que si reuneixen els requisits, i rebre-les a finals de juliol.





Torrent ha expressat la satisfacció de la Generalitat després de l'acord mitjançant el diàleg social amb els sindicats majoritaris a Catalunya i les patronals, i ha mostrat la voluntat de "no deixar ningú enrere" en la recuperació de la crisi econòmica.





AJUDA MITJANA PER EMPRESA





Per la seva banda, Giró ha indicat que s'estima que les empreses rebin 16.000 euros de mitjana en ajudes amb un màxim de 200.000 euros i ha posat en valor l'ampliació de l'nombre d'activitats econòmiques beneficiades perquè "hi ha moltes empreses després cadascuna".





Preguntat per si l'acord per a les ajudes ha arribat tard respecte a altres comunitats autònomes, Giró ha destacat que "s'ha aconseguit un acord en un temps rècord" i que les comunitats autònomes que l'han realitzat prèviament són minoria.





Sobre la necessitat de tenir un nou pressupost de la Generalitat per afrontar la crisi, el conseller ha assenyalat que no s'espera que aquest arribi, com a mínim, fins a finals del mes de novembre.