Va assassinar la seva filla de 4 anys a Sant Joan Despí per venjar-se del seu exmarit

La mare va drogar a la seva filla amb un ansiolític









L'assassinat d'una menor a Sant Joan Despí entrarien dins dels anomenats casos de "violència vicaria" d'una mare a la seva ex parella. Maria Cristina Rivas, de 35 anys, va confessar davant del jutge que va matar la seva filla per venjar-se del seu exmarit, de qui s'havia separat dos anys enrere. "Ho vaig fer per qüestions relacionades amb la meva exparella", ha afirmat en una declaració per videoconferència des del Parc Sanitari de Sant Boi on es recupera de la sobredosi de medicaments amb la qual va intentar suïcidar-se després de cometre el crim.









Ha revelat que primer va drogar a la seva filla amb un ansiolític i al matí següent la va asfixiar posant-li una bossa de plàstic al cap. El jutge d'instrucció 7 de Sant Feliu de Llobregat va decretar llavors ingrés a la presó provisional sense fiança.









El crim de la petita Yaiza de 4 anys es va cometre el passat 31 de maig. Els Mossos van trobar els cossos de la menor amb la seva mare insconscients al domicili on vivien al barri de Sant Pancraç de Sant Joan Despí. La petita no tenia pols però a la seva mare la van poder reanimar i va ser ingressada a l'hospital Moisès Broggi des d'on pròximament serà enviada un centre penitenciari.









La dona ha reconegut que portava un parell de mesos planejant matar la petita i després suïcidar-se per perjudicar al seu exmarit. De fet, el cap de setmana anterior als fets, li va enviar un missatge al seu exparella per reprendre la relació, petició que va ser rebutjada, segons han confirmat fonts de la família.





UN ASSASSINAT PLANEJAT DURANT MESOS





Els Mossos en un principi van pensar que la mare havia drogat a la seva filla i immediatament s'havia pres un còctel de pastilles per suïcidar-se però la dona ha aclarit que no va ser així. La nit anterior li va donar una Lorazepam a la nena que al matí no va despertar, moment que va aprofitar per posar-li una bossa de plàstic al cap i acabar amb la seva vida. Després, va trucar a l'escola per avisar que la nena no aniria a l'escola perquè no es trobava bé. Després va cridar al seu treball per excusar-se. Amb les gestions realitzades va baixar a passejar a el gos i quan va tornar a el domicili va intentar suïcidar-se. L'àvia de la menor va ser qui es va trobar la seva filla i la seva néta inconscients i la que va trucar a una ambulància que finalment va poder reanimar la dona però no així a la nena.







LA FAMÍLIA PATERNA ES QUEIXA DEL TRACTE INSTITUCIONAL A EL PARE DE YAIZA





Vuit dies després del crim, la consellera de Presidència Laura Vilagrà va telefonar a el pare de la víctima per donar-li el condol en nom de la Generalitat. Fins llavors, l'única mostra pública de solidaritat que va rebre el pare va ser de la presidenta de Parlament, Laura Borràs, que va trucar per telèfon a el pare i va publicar un tuit de repulsa pel crim.





La portaveu de la Generalitat, Patrícia Plaja, va donar públicament el condol dimarts passat durant la roda de premsa posterior al consell Executiu, si bé va reconèixer que si la família s'havia sentit poc acompanyada per les institucions era evident que "es podia haver fet millor" i que havien de "millorar-lo".





El pare de Yaiza i la seva família lamenten la poca atenció i suport que els han brindat les institucions. "No han fet ni un minut de silenci, ni una condemna pública. Les dones pateixen aquest mal de forma estructural això està clar, però en aquest cas només demanem una mostra de solidaritat amb un pare a qui li han matat la seva filla per venjança. Passa molt poc, però a nosaltres ens ha passat ", han assenyalat els familiars als mitjans.