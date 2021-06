Competències per al treball al segle XXI

L'era digital requereix d'una força de treball digital, i la Comissió Europea estableix que la demanda de treballadors formats en informàtica i telecomunicacions creix un 4% anual, de manera que prediu que aquest mateix any 2020 el mercat europeu s'enfronta a una manca de 756.000 experts en TIC. El Fòrum Econòmic Mundial estimava en 2018 que fins a 75 milions d'ocupacions podien desaparèixer en l'horitzó de 2022, fruit de la nova divisió de la feina entre màquines i humans, mentre que podien sorgir 133 milions de llocs nous en el món, més adaptats a la nova escenari que combina força de treball i automatització. Tot i que la pròpia organització crida tractar amb cautela aquestes xifres subratlla que reflecteixen clarament les tendències que segueix el mercat laboral.





El que sembla clar és que la força de treball ha d'adquirir noves habilitats laborals que li permetin treballar amb fluïdesa en un entorn on la presència de sistemes intel·ligents serà cada vegada més patent. El primer que ens ve al cap quan parlem de les habilitats per a exercir tasques en el lloc de treball avui en dia són les habilitats digitals, és a dir, aquelles més directament relacionades amb el coneixement i maneig de la tecnologia, però també sorgeix la necessitat d'un altre tipus competències menys operatives i més associades amb la personalitat i les relacions humanes.





Tot i la rellevància de les competències tecnològiques -les anomenades hard skills-, cada vegada hi ha més experts que destaquen el paper rellevant que van a adquirir les soft skills, és a dir, aquelles més relacionades amb la personalitat i no tant amb els coneixements tècnics . El perfil del professional de segle XXI haurà de combinar de manera equilibrada les competències digitals amb una sèrie d'habilitats més associades al caràcter humà i a les formes de relacionar-nos i comunicar-nos amb els altres.





No hi ha una llista tancada de soft skills i el concepte de vegades pot semblar una mica ambigu, però el que està clar és que els coneixements tècnics es tornen obsolets cada vegada més ràpid, i que el treballador d'aquesta era ha de mantenir viva la seva curiositat i la capacitat per seguir aprenent constantment. Encara que la competència tècnica sigui temporal, la curiositat intel·lectual ha de ser per sempre.





Fa aproximadament deu anys, l'Institute for the Future (IFTF), una organització californiana dedicada a la prospectiva tecnològica, va predir les deu competències que hauria de dominar tot treballador en la dècada en la qual vam entrar. Els experts de l'IFTF van identificar sis grans tendències que estan canviant el món i que estableixen la necessitat que la força de treball de segle XXI adquireixi un compendi de noves habilitats per a l'exercici de la seva professió. Les sis tendències que configuren el nou escenari, segons el parer de l'IFTF, són l'extrema longevitat que estem aconseguint els humans i els seus efectes sobre les carreres professionals, l'aparició dels sistemes intel·ligents i l'automatització del lloc de treball, l'arribada d'un món computat articulat sobre fluxos de big data i sobre els dispositius que generen aquestes dades, la necessitat de dominar nous llenguatges de comunicació digitals, la reorganització de les empreses i organitzacions en l'economia digital, i finalment, el viure en un planeta completament interconnectat.





I, d'aquests sis motors de transformació, sorgeixen deu competències perquè el professional d'aquesta era digital pugui treballar eficientment en un escenari caracteritzat per la dada i l'automatització:





1. Crear sentit: ser capaç d'identificar un sentit o significat més profund de què s'està expressant. Es tracta de compensar amb el raonament humà aquelles facetes en què la intel·ligència artificial no és fort, com establint principis de causalitat o extrapolant conclusions d'un escenari o situació a altres diferents.





2. Intel·ligència social: l'habilitat per connectar amb altres d'una forma directa i profunda per estimular reaccions i interaccions desitjades.





3. Raonament original i adaptatiu: ser capaç d'idear solucions i respostes a problemes que estiguin més enllà del discórrer mecànic pels camins de raonament preestablerts.





4. Competències interculturals: la capacitat per a operar en escenaris culturalment diferents.

Pensament computacional: el poder traduir grans quantitats de dades a conceptes abstractes i entendre el raonament basat en dades.





3. Alfabetització en noves formes de comunicació: coneixements per desenvolupar i gestionar continguts en nous mitjans i formats, i ser capaç d'utilitzar-los per a la comunicació persuasiva.





4. Transdisciplinarietat: consisteix a entendre i manejar amb soltesa els conceptes de diferents disciplines.





5. Mentalitat de disseny: quan el professional pot representar i desenvolupar els processos de treball i les tasques necessàries per aconseguir un resultat concret.





6. Gestió de la càrrega cognitiva: ser capaç de filtrar l'excés d'informació per discriminar el coneixement de valor.





7. Col·laboració virtual: formar part d'equips virtuals d'una manera productiva i compromesa.