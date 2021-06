Mercadona renova la recepta del seu pastís de formatge per fer-lo més cremós

Mercadona, companyia de supermercats físics i de venda online, ha transformat la recepta del seu pastís de formatge de la marca Hacendado per fer-lo més cremós. S'ha reforçat tant la textura com el gust de formatge d'aquest producte, que es presenta en un envàs pràctic i còmode que es pot utilitzar com a plat per a servir i que, a més, s'ha millorat per prolongar la conservació del producte.





Aquestes postres, disponibles a les més de 1.600 botigues que la companyia té a Espanya i Portugal, les elabora el proveïdor Totaler Postres Lácteos Romar a les seves installacions ubicades a Catadau (València).





Qualitat contundent a preus imbatibles





El 1993 Mercadona va posar en marxa l'estratègia SPB (Sempre Preus Baixos), després d'haver observat i constatat que els productes que més es venien eren els que tenien una qualitat contundent a un preu imbatible, sempre per aquest ordre, i no canviaven de preu constantment.





Durant tots aquests anys, no ha deixat d'apostar per la qualitat, que és un dels reptes principals als quals s'enfronten diàriament tots els departaments de la cadena i l’impuls de la qual representa una oportunitat clara per poder seguir oferint a "El Cap” (client) productes, un a un, diferencials.





Tot això a través d'una estratègia que fomenta el consum conscient i crític, que es guia per criteris socials i mediambientals, i que persegueix un objectiu clar: garantir un consum de productes de la màxima qualitat amb el menor impacte possible i ajudar, així, a millorar la qualitat de vida de les persones que habiten aquest planeta i de les generacions futures.