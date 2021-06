Argimon veu "perfecte" prescindir de la mascareta en determinades situacions

El conseller de Salut de la Generalitat, Josep Maria Argimon, ha assegurat aquest dilluns que veu "perfecte" relaxar l'ús de mascareta en determinades situacions a l'aire lliure amb un menor risc de contagi del Covid-19.





Josep Maria Argimon @ep





Ho ha dit en roda de premsa després de visitar l'Hospital de la Mar de Barcelona, en què ha concretat que creu que la mascareta no ha de ser obligatòria si es va pel carrer sol, amb la bombolla de convivència o amb un grup no molt nombrós de persones vacunades, entre d'altres.





A l'ésser preguntat per si li preocupa una eventual repunt de la infecció durant la revetlla de Sant Joan, Argimon ha aclarit que no és la seva "màxima" preocupació i ha reiterat que hi ha altres elements com l'aparició de variants de virus que puguin escapar a l'efecte protector de la vacunació.





Sobre la possibilitat de donar passos cap a enrere en l'obertura i la relaxació de mesures restrictives, Argimon ha assegurat que quan sigui necessari ho faran però ha descartat que actualment ho sigui; tot i que ha advertit que la variant índia "avançarà més" a Catalunya.





També han preguntat al conseller sobre la possibilitat de vacunar aquells estudiants universitaris que faran erasmus el proper curs, una cosa que Argimon ha valorat, textualment, com absolutament pertinent: "Em sembla millor vacunar un estudiant de erasmus que a la selecció espanyola".