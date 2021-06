Alerta d'accident per una fallada en el pedal de fre de diversos models de Volkswagen

La Direcció General de Consum del Ministeri de Consum ha alertat de la crida a revisió per risc d'accident d'alguns dels models de la marca Volkswagen comercialitzats entre els anys 2020 i 2021.





Volkswagen @ep





En concret, els vehicles afectats publicats per la Xarxa d'Alerta del Ministeri de Consum són els models Touran, T-Roc, Tiguan, Golf Sportsvan, E-Golf, Golf i Golf A8.





Aquesta incidència està inclosa, amb data del 8 de març de 2021, a la xarxa d'alertes de la Direcció General de Consum.





La fallada de seguretat consisteix en el fet que, en diverses ocasions, la soldadura entre el pedal de fre i la placa d'aquest és insuficient per al seu correcte funcionament. L'organisme adverteix que "a l'accionar el pedal de fre aplicant una gran força, com pot ser en una frenada d'emergència, no es descarta que la placa del pedal del fre es deformi o que arribi fins i tot a deixar-se anar".





L'empresa Volkswagen Espanya ha comunicat el problema dels vehicles a les autoritats de consum de Catalunya i, a més, ha contactat amb els propietaris dels cotxes afectats per comprovar l'estat dels vehicles afectats i substituir el pedal de fre si escau.





La companyia no ofereix informació al respecte a través de la seva pàgina web.