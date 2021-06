Detingut per l'atac informàtic a una empresa tecnològica després de ser acomiadat com a programador

Agents de la Policia Nacional han detingut a Màlaga un exempleat d'una empresa tecnològica, amb seu social a la capital, per un presumpte atac informàtic a la companyia. El investigat, de 31 anys i nacionalitat espanyola, suposadament s'hauria mogut per ànims de venjança després que la societat prescindís dels seus serveis com a programador.





Segons les indagacions, el sospitós hauria procedit a l'esborrat parcial del programari de l'empresa després d'accedir al seu servidor de manera remota i il·legal, ocultant-se darrere d'una connexió wifi a nom de la seva parella sentimental, pensant que, d'aquesta manera, passaria desapercebut, han informat des de la Comissaria provincial en un comunicat.





La investigació, duta a terme per agents del grup de Ciberdelinqüència de la Comissaria Provincial de Màlaga, es va iniciar arran de la denúncia presentada pel responsable d'una companyia, que denunciava un atac informàtic a través de què havien accedit a un servidor, que albergava un codi font que donava servei a un important client.





Així, després de diversos intents fallits, el 'hacker' va entrar en el sistema durant breus instants i va procedir a l'esborrat parcial del programari, que va deixar sense servei temporal a l'usuari amb el consegüent perjudici.





Després de l'estudi detallat dels accessos fraudulents en dos estadis temporals, sent un d'ells infructuós, es va constatar la coincidència de l'adreça IP des de la qual s'havien efectuat tots dos. Els agents van descobrir que la persona titular de la referida IP era una dona veïna de Marbella, que no tenia relació amb l'empresa perjudicada.

Però, finalment, en el marc de l'operació anomenada 'Konecta', es determinaria que aquesta dona era la parella sentimental d'un exempleat de la companyia que 15 dies abans de l'atac havia estat acomiadat. El seu perfil coincidia plenament amb la persona investigada, ja que tenia els coneixements tècnics necessaris a l'haver desenvolupat la seva tasca a l'empresa com a programador de programari de seguretat.





Després de la detenció del sospitós, que suposadament "s'hauria mogut per sentiments de venjança", els agents van practicar un registre al seu domicili, intervenint dos ordinadors portàtils, quatre discos durs, 3 pendrive i una targeta de memòria. Després de l'anàlisi dels efectes, "es van verificar les ressenyes tècniques coincidents amb els fets denunciats, les quals es trobaven emmagatzemades en els ordinadors de l'investigat".