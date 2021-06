Detingut un home de 71 anys per abusar d'una fruitera mentre l'atenia

Policia Nacional @ep





Agents de la Policia Nacional han detingut un veí de Gijón acusat de fer tocaments a l'empleada d'una fruiteria mentre li estava atenent.





Segons una nota de premsa de la Comissaria de Gijón, la investigació es va iniciar aquest passat dijous, amb la denúncia de la víctima, de 27 anys, que donava compte que un dels clients de la fruiteria en la qual treballava, de 71 anys, li havia realitzat tocaments sense el seu consentiment.





L'home havia sol·licitat diferents productes i quan ella els anava tot, al passar al seu costat amb les bosses, aquest va aprofitar l'ocasió per tocar-la i prémer una de les seves natges amb força.





La jove empleada li va fer saber que no li permetia aquest tipus de comportaments, però ell va voler justificar-se dient que ho feia "amb confiança", per ser un client habitual del comerç.





Els agents van visionar les càmeres de gravació de l'establiment i van identificar el denunciat, un veí de Gijón que va ser detingut aquest passat divendres com a suposat autor d'un delicte d'abús sexual.





L'arrestat es va mostrar confós i no entenia que els seus actes podrien ser delictius. Tenia antecedents policials per maltractaments en l'àmbit familiar.





Des de la Policia Nacional s'ha recordat que qualsevol acció que impliqui un contacte corporal encara que sigui mínim en què concorri el propòsit d'obtenir una satisfacció sexual per minsa que sigui, a costa d'una altra persona que no ha donat el seu consentiment, suposa un atac a la llibertat sexual de la persona que el pateix i com a tal, constitueix el delicte d'abús sexual.