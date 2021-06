La NASA estudiarà els ovnis després que militars hagin detectat objectes movent-se a alta velocitat

El nou director de la NASA, Bill Nelson, qui també va ser astronauta, ha explicat a la CNN que permetrà als científics de l'agència explorar els objectes d'alta velocitat no identificats que han estat detectats dins de l'atmosfera de la Terra per pilots militars nord-americans al llarg dels anys.





Bill Nelson @ep





"No sabem si és extraterrestre. No sabem si és un enemic. No sabem si és un fenomen òptic", va dir Nelson a CNN. "No creiem que sigui un fenomen òptic causa de les característiques que van descriure els pilots dels reactors de la Marina ... i, per tant, volem saber-ho", ha explicat el nou director de la NASA.





Ara està establint un grup de treball formal per permetre que els científics de la NASA explorin diferents facetes dels objectes no identificats.





Jackie McGuinness, secretària de premsa de la NASA, també li va dir a CNN: "Aquest és un fenomen realment interessant i els nord-americans estan clarament interessats en ell, així que si els científics volen investigar, haurien de fer-ho".