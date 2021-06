Detenen un home per un assassinat i troben restes de 17 víctimes més al seu pati

Els investigadors que van excavar sota de la casa d'un presumpte assassí en sèrie als afores de la Ciutat de Mèxic han trobat fins al moment 3.787 fragments d'ossos, aparentment pertanyents a 17 víctimes diferents. Els fiscals de l'estat de Mèxic, que limita amb la Ciutat de Mèxic, van suggerir que els esgarrifoses troballes poden no acabar allà, segons recull The Guardian.





Ciutat de Mèxic @ep





Ara planegen estendre la recerca a terra sota diverses altres habitacions que va llogar a la mateixa propietat. Les targetes d'identificació i altres possessions de persones que van desaparèixer fa anys van ser trobades a la casa plena d'escombraries, el que suggereix que el rastre d'assassinats pot remuntar-se a anys enrere.





La quantitat de fragments d'ossos trobats sota de pisos de concret a la casa del sospitós implicaria que els cadàvers poden haver estat tallats en trossos diminuts. Això podria tenir sentit: el sospitós, identificat pels fiscals només com "Andrés", va ser abans un carnisser i de fet va seccionar i va tallar a trossos a la seva última víctima.







"Els fragments d'ossos estan sent sotmesos a estudis de 'lateralització', que inclouen netejar acuradament cadascun, identificar quina part del cos són i després col·locar-los en la seva posició anatòmica, proporcionant un mètode per determinar el nombre aproximat de víctimes", el va dir l'oficina en un comunicat el dissabte.





"Aquesta anàlisi indica que, fins ara, els fragments ossis trobats possiblement siguin els de 17 persones", diu el comunicat. Les autoritats no han revelat el nom complet del sospitós de 72 anys segons les lleis mexicanes que protegeixen la identitat d'un sospitós.





Se li ha ordenat comparèixer en judici per l'assassinat de la seva última víctima, una dona de 34 anys que sembla que li va desmembrar el cos amb una serra per a metalls i ganivets de carnisser el 14 de maig.





Va ser capturat, no com a resultat d'un intens treball d'investigació, sinó perquè la seva presumpta víctima més recent era l'esposa d'un comandant de policia a qui coneixia personalment. Havia d'haver acompanyat la víctima en un viatge de compres el dia que va desaparèixer, de manera que el seu marit va sospitar d'ell quan ella no va tornar.





El policia va accedir a les càmeres de vigilància de la policia que mostraven que la seva dona havia entrat, però no havia sortit, del carrer on vivia el sospitós. El policia va anar a la casa, es va enfrontar al sospitós i va trobar dins el cos destrossat de la seva esposa.





Però el que els investigadors també van trobar va ser roba de dona, identificacions de votants i cintes d'àudio i vídeo que suggereixen que va poder haver gravat a les seves víctimes. El format de les cintes de vídeo trobades en la casa pot suggerir fins on es remunten els assassinats: les autoritats van trobar 28 cintes de vídeo de 8 mm, que es van suspendre al voltant de 2007, i 25 cassets de VHS, que en gran part van caure en desgràcia en 2016.





No obstant això, els formats tecnològics obsolets sovint romanen en ús a Mèxic després d'haver estat abandonats en altres països.





En total, els fiscals van dir que han trobat 91 fotografies, moltes del tipus que la gent hauria usat per obtenir targetes d'identificació; vuit telèfons mòbils; i joieria i maquillatge per a dona.





Els fiscals van dir que encara estan examinant els fragments d'os per veure si poden extreure ADN per identificar les víctimes.