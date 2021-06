Mor l'exministre de la UCD Manuel Clavero Arévalo, Fill Predilecte d'Andalusia

L'exministre de la UCD Manuel Clavero Arévalo, Fill Predilecte d'Andalusia, ha mort aquest dilluns, 14 de juny, als 95 anys d'edat, segons han confirmat a Europa Press fonts del Grup Joly, del Consell Editorial era president en aquests moments .





Arxiu - El president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno, i l'exministre d'UCD Manuel Clavero, en una imatge d'arxiu. - PP-A - Arxiu EP





Nascut a Sevilla a l'abril de 1926, ha estat un prestigiós advocat i catedràtic de Dret Administratiu a Salamanca i Sevilla, universitat aquesta última de la qual va ser rector per elecció entre 1971 i 1975.







Distingit amb el títol de Fill Predilecte d'Andalusia el 1999, Clavero Arévalo va tenir com a catedràtic a Salamanca i Sevilla entre els seus alumnes a dos futurs presidents de governs de la democràcia, com van ser Adolfo Suárez i Felipe González.





A més, Clavero Arévalo dóna nom des del passat any 2020 a una de les medalles d'Andalusia que, pel 28 de febrer, concedeix anualment el Consell de Govern de la Junta en virtut d'una iniciativa de l'actual president de la Junta, Juanma Moreno, i que fins ara han rebut l'expresident andalús Rafael Escuredo, el 2020, i el Parlament andalús a aquest 2021.





Medalla d'or de l'Institut d'Acadèmies d'Andalusia i membre de les Reials Acadèmies de Ciències, Belles Lletres i Nobles Arts de Còrdova; de les Bones Lletres de Sevilla i de Jurisprudència i Legislació de Sevilla, Manuel Clavero ha estat igualment professor a la Facultat de Dret Comparat de Estrasburg i ha publicat nombrosos llibres i treballs sobre diversos aspectes del món del Dret.





En l'àmbit de la política, Manuel Clavero Arévalo va tenir un paper clau en la configuració de la nova Espanya de les Autonomies, segons ha destacat la Junta quan li va concedir el 1999 el títol de Fill Predilecte d'Andalusia. Fundador el 1976 del Partit Social Liberal Andalús, integrant posteriorment en la Unió de Centre Democràtic.





Diputat a Congrés per Sevilla entre 1977 i 1982, en la transició a la democràcia a Espanya va ocupar el primer Ministeri per a les Regions (1977-1979), i durant la primera legislatura constitucional es va fer càrrec del Ministeri de Cultura. Des de la Junta es va subratllar el 1999 que el seu rebuig a l'intent governamental de privar Andalusia d'un règim autonòmic ple el va portar a presentar la dimissió com a ministre de Cultura, participant activament en la campanya pel 'sí' en el referèndum autonòmic del 28 de febrer de 1980.





Ha rebut, entre altres guardons, la Gran Creu d'Alfons X el Savi, la Gran Creu del Mèrit Civil i la Gran Creu de Carles III, i ha estat membre de l'Ordre del Mèrit Constitucional.