Biden i Sánchez tenen la seva primera presa de contacte en la cimera de l'OTAN

El contacte s'ha produït després de la fotografia de família dels líders aliats, instant en què Sánchez s'ha acostat a saludar Biden.





Fonts governamentals han confirmat que aquest breu contacte és la trobada en què han treballat la Moncloa i la Casa Blanca els darrers dies i han assenyalat que ha servit per a "saludar-se, conèixer-se personalment i establir un primer contacte".





El fet que les càmeres hagin captat l'intercanvi entre Biden i Sánchez evidència l'"excel·lent relació que hi ha entre els dos països", han precisat les fonts que no concreten el contingut de la conversa.





El mateix Sánchez havia confiat divendres passat en què la trobada suposaria "una molt bona oportunitat per conèixer-nos, parlar per primera vegada i seguir estrenyent els molt positius llaços que tenim entre Espanya i els Estats Units".





Així mateix, va tenir paraules d'elogi per a Biden, ressaltant que en uns mesos s'ha convertit en una "referència mundial" principalment perquè ha permès superar "molta de la confrontació" que va sembrar el seu antecessor, Donald Trump.





Cal destacar que Biden no havia parlat fins ara amb Sánchez, com sí que ha fet a altres desenes de mandataris internacionals després de la seva arribada a la Casa Blanca. Per la seva banda, president del Govern tampoc va ser dels líders que van cridar al demòcrata després de la seva victòria en les eleccions del passat 3 de novembre.