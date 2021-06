VÍDEO: Jordi Sànchez acusa els que el volen rellevar d'actuar "amb mala fe"

El secretari general de Junts, Jordi Sànchez, ha assegurat aquest dilluns que ningú a l'Executiva i al territori li ha qüestionat ni demanat la seva dimissió. Ho ha dit en roda de premsa telemàtica després d'admetre que se sent legitimat en el seu càrrec i que l'únic objectiu d'aquells que el rellevar és actuar "amb ignorància o mala fe".

"Que ningú pretengui obrir polèmiques al voltant de la meva persona i sobretot en l'espai de Junts sobre el valor que dono i Junts dóna a l'1-O. Dic ningú perquè aquestes polèmiques només tenen una conseqüència: erosionar el projecte de Junts", ha advertit.





Tot això ve després que sectors del partit independentista qüestionessin la figura de Sànchez fins al punt que van impulsar un manifest en què demanaven la dimissió del secretari general del partit o que posés el seu càrrec a disposició dels militants perquè decideixin si ha de cessar .





Segons Sànchez, és difícil que se senti interpel·lat per un manifest "anònim". "De què estem parlant? No hi ha hagut cap resposta massiva a l'escrit, diria que ha estat anecdòtica. Zero peticions de dimissió i d'abordar una suposada crisi. Tenim un soroll i una crisi inexistent en l'estructura del partit", ha sostingut el dirigent de Junts.





Per això, defensa que el partit està "absolutament unit, compacte i fa pinya amb el projecte de la independencia, amb el sentiment de milers de persones i amb tot el capital polític que representa la tardor de 2017".





LES SEVES PARAULES, "MANIPULADES"





Tal com apunta Sànchez, alguns han fet "una manipulació" de les seves paraules quan, al diari Ara, va publicar que el referèndum de l'1-O pretenia forçar una negociació amb l'Estat i no proclamar la independència, i considera que s'ha volgut obrir una suposada crisi política a Junts que no existeix.





"En cap cas vaig escriure ni he pensat mai que l'1-O no es va fer per guanyar la independència. L'1-O es va fer, i qui va fer possible l'1-O, ciutadans, partits, Govern i dirigents de les entitats, va ser per fer la independencia ", ha destacat.





SÁNCHEZ OPINA SOBRE ELS INDULTS





Sobre la mobilització a la plaça Colón de Madrid contra els indults, ha avalat el dret dels milers de persones que es van concentrar a manifestar-se, i ha aprofitat per advertir que, en cas dels concedeixin aquesta mesura, "és una solució molt parcial"al conflicte català.





"Serà una decisió que correspon a l'Executiu, però serà una solució (si arriba) del tot insuficient. Darrere de les 12 persones que poden ser indultades, 9 de les quals estan complint presó, hi ha milers de persones que pateixen dia a dia l'actuació judicial", ha lamentat Sànchez, que ha reiterat la seva aposta per l'amnistia.