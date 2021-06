Pedro Sánchez li ensenya la porta de sortida a Susana Díaz

@EP





El president del Govern, Pedro Sánchez, ha defensat aquest dilluns que el PSOE d'Andalusia ha d'atendre el camí de "renovació" i "unitat" que han assenyalat els resultats de les primàries a la Junta d'Andalusia.





Després de la victòria de l'alcalde de Sevilla, Juan Espadas, davant de l'encara líder dels socialistes andalusos, Susana Díaz, Sánchez no s'ha volgut pronunciar sobre si creu que la socialista ha de dimitir. No obstant això, sí que ha apostat per la "renovació".