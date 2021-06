Un 16% de les menors que pateixen violència de gènere tenen entre 12 i 14 anys, segons un informe de la Fundació ANAR

Un 16% de les menors que demanen ajuda a la Fundació ANAR perquè pateixen violència de gènere tenen entre 12 i 14 anys, segons un avanç de l'informe anual 2020 sobre violència de gènere en menors d'edat de la Fundació ANAR. A més a més, l'informe detalla que l'edat mitjana dels casos és de 16 anys, i un 1,5% viuen amb el seu agressor.

Així ho ha indicat el director de Programes de la Fundació ANAR, Benjamín Ballesteros, aquest dilluns, durant la seva compareixença a la Comissió Especial de Seguiment i Avaluació del Pacte d'Estat sobre la Violència de Gènere, al Senat.





Les dades són alarmants. En gairebé la meitat dels casos, l'agressor és major d'edat. Pel que fa a la violència psicològica, gairebé el 100% de les víctimes la pateix i en un 44,3% dels casos també hi ha violència física. Un 48% portava patint la violència des de feia un any i ,un 55,7%, de manera diària.





Quant als menors d'edat que viuen una situació de violència masclista a casa, en un 62,7% dels casos és la mare la que crida a la Fundació ANAR. Atenent-se als testimonis atesos, el 56,8% són nenes davant d'un 43% de nens, i l'agressor és el pare en el 86,9% dels casos, o la nova parella de la mare, en l'11 , 7%.





Des de l'any 2009, ANAR ha rebut un total de 176.301 trucades per aquest motiu i ha ajudat 15.028 casos de nenes, nens i adolescents víctimes de violència de gènere. Aquestes dades suposen que els casos de violència de gènere en el Telèfon ANAR s'han multiplicat per deu en l'última dècada.





LES PETICIONS DE LA FUNDACIÓ





Per la seva banda, la coordinadora del Departament Jurídic del Telèfon ANAR, Sonsoles Bartolomé García, ha demanat que les mesures de protecció a les mares víctimes de violència de gènere s'apliquin als fills. Així mateix, ha exigit que se suspengui de forma automàtica el règim de visites per als pares maltractadors.





"Amb la modificació en la llei d'enjudiciament criminal, es preveu que quan el jutge dicti una ordre d'allunyament i hi ha indicis que els fills han patit aquesta violència, el jutge suspèn el règim de visites. No obstant això, afegeix que a petició de l'inculpat podrà no suspendre el règim de visites. Ens podem trobar amb una situació que escoltem dia a dia al telèfon com, dictada l'ordre de protecció, es mantenen les visites amb el pare", ha advertit Bartolomé.





En concret, ha citat dades de l'informe de l'Observatori contra la Violència Domèstica i de Gènere del 2020, segons els quals el règim de visites s'havia suspès en un 3,01% dels casos, la pàtria potestat en un 0,72% i la guàrdia custòdia, en un 4,27%.





Bartolomé també ha demanat que la privació de la pàtria potestat per als pares que han assassinat a les seves parelles, introduïda a través de la llei d'infància, també s'apliqui "amb caràcter retroactiu", per als casos ocorreguts abans de l'entrada en vigor de la llei.





Igualment, ha reclamat que totes les víctimes de violència de gènere amb menors a càrrec i adolescents víctimes puguin accedir a un jutjat exclusiu de violència de gènere, cosa que no passa en totes les comunitats autònomes.





Una altra de les propostes d'ANAR és que sigui suficient amb el consentiment d'un dels progenitors perquè una menor de 16 anys víctima de violència de gènere pugui rebre tractament psicològic.





La Fundació ANAR, des de l'any 2009, té un conveni de col·laboració amb la Delegació de Govern contra la Violència de Gènere per a l'atenció dels menors víctimes de violència de gènere a través del qual s'estableix un protocol de coordinació entre el servei d'atenció a víctimes de violència de gènere i el Telèfon i Xat ANAR, en virtut del qual la Fundació ANAR atén les víctimes de violència de gènere menors d'edat.