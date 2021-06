Ada Colau va gastar 26.000 euros en el viatge amb el seu equip a Nova York

@EP





L'any 2019 l'alcaldessa de Barcelona Ada Colau va realitzar un viatge oficial a Nova York al costat de sis membres del seu equip. Només van estar tres dies allà, però el cost total del viatge va ser de 26.000 euros.





Així ho va dir el propi ajuntament de Barcelona per respondre a una pregunta de Ciutadans, que li preguntava els diners que li havia costat a la ciutat aquest viatge i per quin motiu es va realitzar. L'ajuntament va informar que Colau i la resta de membres que la van acompanyar van anar a Nova York "per acudir a la Conferència Climàtica impulsada pel secretari general de les Nacions Unides" i que els costos van ascendir a 26.079,46 €.





Els que van participar en la conferència van ser Ada Colau, alcaldessa de Barcelona; Laia Bonet, tercera tinent d'alcalde; Laia Núñez, assessora de la 3TA; Francesc Santiago; director de premsa; Anna Rebés, assessora d'Alcaldia; Felip Roca, director de serveis de Relacions Internacionals i Mònica Batlle, sotsdirectora de Relacions Internacionals.





Tots ells van realitzar el viatge "amb l'objectiu de participar en la Conferència Climàtica (...) i mantenir diferents reunions amb membres de Ciutats i Governs Locals Units (CGLU). L'alcaldessa va participar en una roda de premsa juntament amb el governador de Califòrnia , Gavin Newson, el president de Costa Rica, Carlos Alvarado i la ministra de Medi Ambient alemanya, Svenja Schulze, on va defensar el paper de les ciutats en la lluita contra el canvi climàtic ".