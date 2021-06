Un home se suïcida a Barcelona quan anava a ser desnonat

Un home s'ha suïcidat aquest dilluns al seu domicili de Barcelona quan anava a ser desnonat, han informat fonts de l'Ajuntament.





Segons ha avançat 'El País' i han confirmat aquestes fonts, el cas estava en mans de la unitat antidesnonaments de consistori, que li havia "acompanyat" en els tràmits de documentació i en el procés de mediació amb la propietat de l'habitatge, i se li va oferir una alternativa habitacional.





Servei d'emergències @ep





No obstant això, el jutjat de primera instància 3 de Barcelona va desestimar l'informe de Serveis Socials presentat el passat dijous a la defensa de l'home, indicant la vulnerabilitat de l'inquilí i sol·licitant la suspensió del llançament.





Amb les dades que es recullen en l'informe, el jutjat va rebutjar la paralització, "ja que les circumstàncies que s'hi recullen no són les que regula el Reial Decret com vulnerabilitat que permeti la suspensió del llançament", ha dit el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) aquest dilluns a comunicat.





El tribunal ha explicat que la demanda per impagament de lloguer va ser presentada al gener per un particular propietari de l'immoble i es tramitava al jutjat de primera instància 3 de Barcelona.





Al presentar la demanda, l'inquilí portava sense pagar des de juny de 2020 (era un contracte de 2018) i, quan es va registrar la demanda, al febrer de 2021, es va traslladar a l'inquilí i aquest va sol·licitar justícia gratuïta, de manera que es va paralitzar la tramitació de la demanda fins que se li assignés un lletrat.





Quan el jutjat va lliurar a l'inquilí i la fitxa per indicar si necessitava ajuda de Serveis Socials, no la va emplenar, el que "implica que el jutjat no disposi d'autorització" per traslladar els Serveis Socials informació sobre el procediment, i el comunicat afegeix que el jutjat va facilitar al demandat la informació de com pot accedir directament als Serveis Socials.





La primera data fixada per al desnonament va quedar suspesa després de la sol·licitud i tramitació de la justícia gratuïta, i la segona data fixada (primera efectiva) estava assenyalada per a aquest dilluns.





La Plataforma d'Afectats per la Hipoteca ha convocat una concentració de repulsa al desnonament aquest dimarts a les 20h davant de la Delegació de Govern a Catalunya, ha indicat en una piulada recollit per Europa Press en què afirmen que "no són suïcidis, són assassinats ".