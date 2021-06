Iceta planteja un nou Estatut per a Catalunya per millorar el finançament

El ministre de Política Territorial i Funció Pública i primer secretari de PSC, Miquel Iceta, ha plantejat que a la taula de diàleg entre el Govern català i l'Executiu espanyol es debati sobre "un acord sobre un autogovern més sòlid i un finançament més just que prengui la forma d'Estatut ". De la mateixa manera, el socialista planteja que els catalans votin aquest possible pacte en un referèndum.





Miquel Iceta @ep





"Caldrà trobar un camí", ha sostingut Iceta, després de vaticinar que costarà trobar una posició comuna i que no hi haurà una solució màgica que sigui satisfactòria per a tothom.







També ha recordat que des del 2014 no s'ha revisat el model de finançament de Catalunya i creu que "sempre hi ha marge de millora", i que cal abordar un tema que considera pendent: la participació de les comunitats en la definició de les polítiques de l' estat.





Per Iceta, hi ha possibilitat de millorar "en molts terrenys" però ha insistit que abans cal superar i tancar ferides.





UNA SOLUCIÓ PER PUIGDEMONT





Sobre si cal buscar una solució perquè l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i la resta de persones que viuen fora puguin tornar a Espanya, Iceta ha defensat que no hi pot haver una solució individual per a cada un, i que el que vol és que es presenti "davant d'un tribunal per donar compte" de les seves accions.





Malgrat assenyalar que la reforma del delicte de sedició del Codi Penal pot beneficiar-los, ha deixat clar que tot això no els estalviaria un judici: "Si tornen a Espanya hauran d'afrontar les seves responsabilitats davant la justícia".





Sobre la manifestació a la plaça Colón contra els indults, ha assegurat que no ha suposat cap canvi ni sorpresa i, segons la seva opinió, va seguir el guió previst perquè "la dreta, quan està enfadada, va de la plaça Colón, encara que abans anava a la plaça d'Orient ".





"Ahir eren menys que l'altra vegada, probablement menys i més radicalitzats. És un fenomen bastant comú. I hi va haver gallines en banderes, un senyor vestit de toro, i una presidenta de Madrid intentant involucrar la Corona en l'embolic", ha apuntat Iceta, que ha recordat que, en una monarquia constitucional, al Rei no li correspon opinar i la seva signatura no implica la seva opinió personal.