Espanya no troba el gol i empata davant Suècia

@EP





La selecció espanyola de futbol va disputar aquest dilluns el primer partit de l'Eurocopa davant Suècia a La Cartuja de Sevilla. Encara que van ser superiors i van demostrar haver preparat bé el partit al costat del seu entrenador, es van trobar amb un problema recurrent en els últims temps: no van trobar el gol.





Van dominar el partit, van tenir la possessió (75%), van controlar i van jugar un futbol del què agrada veure. No obstant això, no van ser capaços de superar al porter rival i no van poder passar de l'empat a zero davant els suecs.





Morata va ser l'home que va tenir l'ocasió més clara de la trobada, ja que es va veure sol davant Olsen, però va enviar la pilota fora i va fer malbé l'oportunitat. Dani Olmo va donar un cop de cap que fins i tot es va celebrar com un gol, ja que els aficionats van creure que la pilota havia tocat la xarxa de la porteria rival, però no va ser així. I aquests són només alguns exemples, ja que en total els homes de Luis Enrique van realitzar 17 rematades, dels quals 5 van ser a porta.





Però no hi va haver sort. Ni tan sols amb l'ajuda de Jordi Alba i Marcos Llorente, que van pressionar per les bandes i van tractar de sumar-se a l'atac. Tampoc va ser capaç de veure porta Suècia, que va tenir dues ocasions de la mà d'Isak, el davanter de la Reial Societat. Així que van acabar amb un empat a zero, que col·loca als espanyols com a segons classificats darrere d'Eslovàquia, que sí que va vèncer a Polònia (2-1) en l'altre partit del grup E.





FITXA TÈCNICA





Espanya - 0: Unai Simón; Marcos Llorente, Laporte, Pau Torres, Jordi Alba; Rodri (Thiago, m. 62); Koke (Fabián, m. 86), Pedri; Ferran Torres (Oyarzabal, 74), Morata (Sarabia, m. 62), Dani Olmo (Gerard Moreno, m. 74).





Suècia - 0: Olsen; Lustig (Krafth, m. 75), Lindelof, Danielson, Augustinsson; Sebastian Larsson, Ekdal, Olsson (Cajuste, m. 84), Forsberg (Bengtsson, m. 84); Isak (Claesson, m. 69), Berg (Quaison, m. 69).





Àrbitre: Slavko Vincic (Eslovènia). Va amonestar Lustig (m. 55).