Demanen 13 anys de presó per a un acusat d'abusar sexualment d'una dona amb discapacitat

Un home s'enfronta a una pena de tretze anys de presó com a sospitós d'agredir sexualment una dona, que presenta una limitació intel·lectual de caràcter lleu, en un cobert proper al seu domicili al municipi de Lugo. El judici se celebrarà entre el 15 i el 16 d'aquest mes a la secció segona de l'Audiència Provincial, sobre les 10,00 hores.





Segons el relat de la Fiscalia, els fets es van registrar a la tarda del 9 de novembre de 2016 quan el processat es va trobar amb la víctima, llavors amb 18 anys d'edat, al domicili d'ella situat en el citat municipi.





Audiència Provincial de Lugo @ep





En aquest moment, l'home li va demanar que l'acompanyés a un cobert proper amb el propòsit de mantenir relacions sexuals, al que ella es va negar. En aquell moment, el va amenaçar amb publicar uns vídeos d'ella, difusió que ella temia causa de les seves facultats ja limitació.





La jove va accedir a acompanyar-lo i ell va agafar el braç amb força per desplaçar-la fins a l'emplaçament, on ella es va penedir i li va traslladar que no volia mantenir relacions sexuals.





Malgrat la seva negativa, el sospitós la va tirar a terra damunt d'una jaqueta, li va propinar unes bufetades, i es va tirar a sobre per immobilitzar i agredir-la sexualment.





A causa d'aquests fets, la jove va ser diagnosticada de trastorn adaptatiu ansiós depressiu de què encara no consta una recuperació.





La Fiscalia reclama 13 anys de presó per a l'acusat i el pagament d'una indemnització de 8.000 euros pel dany moral ocasionat.