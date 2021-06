Juana Rivas surt de centre d'inserció social per a complir condemna a casa amb control telemàtic

Joana Rivas ha sortit sobre les 7,30 hores d'aquest dimarts de el Centre d'Inserció Social (CIS) 'Matilde Cantos' de Granada per a complir condemna a casa amb control telemàtic, segons han informat fonts d'Institucions Penitenciàries.





Rivas es va presentar voluntàriament en aquest CIS divendres passat per complir l'ordre d'ingrés a la presó decretada pel Jutjat penal 1 de Granada després que hagi estat condemnada pel Tribunal Suprem a dos anys i sis mesos de presó per la sostracció de seus dos fills menors.





Joana Rivas ingressant al Centre de Reinserció Social @ep





La Secretaria General d'Institucions Penitenciàries ha classificat a la interna en tercer grau, aplicant-li l'article 86.4 del Reglament penitenciari, el que suposa complir la pena a casa amb polsera telemàtica.





El ple de la Sala Penal del Tribunal Suprem (TS) va condemnar a Juana Rivas a dos anys i sis mesos de presó per un delicte de sostracció de menors, després que el 2016 es fora amb els seus fills d'Itàlia amb la pretensió de no tornar a pesar de no comptar amb el consentiment patern, arribant a passar a l'estiu de 2017 un mes en parador desconegut amb els petits incomplint les resolucions judicials que l'obligaven a entregar-los a el pare.





Joana Rivas ha defensat durant aquest temps que es va anar en 2016 amb els seus dos fills d'Itàlia --on tenien fixada la seva residència habitual-- per fugir d'uns suposats maltractaments de què acusa la seva exparella i pare dels menors.