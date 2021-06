Marroc acusa Espanya de "desconèixer" la seva responsabilitat en "una crisi bilateral"

La comissió parlamentària mixta Marroc-UE del Parlament del Marroc ha celebrat aquest dilluns una reunió d'emergència per la moció aprovada dijous passat pel Parlament Europeu sobre el pols del Marroc a Espanya en les últimes setmanes i ha acusat Espanya de "desconèixer" la seva responsabilitat en "una crisi bilateral", així com de la "instrumentalització" d'aquest organisme europeu des de Madrid.





Naser Burita, ministre d'Exteriors del Marroc







En un comunicat emès després de la reunió, la comissió marroquina ha atribuït a Espanya "la instrumentalització del Parlament Europeu en aquesta crisi bilateral, desconeixent la seva responsabilitat en aquest àmbit, acollint el líder del Polisario, i les seves múltiples maniobres contra causes unànimes al Marroc", assenyalant principalment la qüestió del Sàhara.





Així mateix, en la reunió la comissió ha expressat "la seva sorpresa" per la resolució europea en què es va censurar al Marroc i ha denunciat "les maniobres de determinats partits al Parlament Europeu encaminades a transformar una crisi bilateral entre el Marroc i Espanya mitjançant la implicació de la Unió Europea ".





"La decisió de Parlament Europeu és una negació dels èxits del Marroc i de la Unió Europea (...), especialment en termes de confiança mútua, intercanvi d'informació i acció conjunta per fer front a totes les formes d'extremisme i immigració il·legal ", ha afegit.





Per al Marroc, la resolució de l'Eurocambra és incompatible amb la d'altres organismes europeus i internacionals que consideren a país africà com un "soci estratègic que constitueix un model de seguretat, estabilitat i desenvolupament en una regió marcada per tensions i inestabilitat".





D'altra banda, ha demanat als seus homòlegs de la part europea activar la Comissió Parlamentària Mixta Marroc-UE com a mecanisme institucional per al diàleg parlamentari i la cooperació conjunta i ha agraït a aquells europarlamentaris "que no es van veure influïts per les maniobres de determinades parts hostils ".





Finalment, el Parlament del Marroc espera "seguir" treballant amb el Parlament Europeu per a "l'obertura de noves perspectives de diàleg directe per tal d'aprofundir el debat al voltant de diferents punts de vista".





La Cambra de Representants del Marroc ja va assenyalar que aquesta moció des d'Europa estava plena de "segones intencions" i "falsedats", així com el Govern marroquí també es va pronunciar divendres passat en la mateixa línia que la comissió marroquina per insistir que aquesta crisi no està resolta.





El Parlament Europeu va aprovar dijous per 397 vots a favor, 85 en contra i 196 abstencions, una moció en la qual els eurodiputats posen de manifest el rebuig a l'estratègia de Rabat a Ceuta i retreuen que posés en risc les vides de milers de menors per respondre al gest d'Espanya d'atendre el líder del Front Polisario, Brahim Ghali.





La moció conjunta de populars, socialistes, liberals i verds lamenta l'empitjorament de la crisi diplomàtica i política que "soscava l'estratègia multidimensional i les relacions de veïnatge privilegiades entre el Marroc, la Unió Europea i els seus Estats membres".





Els eurodiputats defensen la via diplomàtica per abordar les desavinences entre Madrid i Rabat i demanen rebaixar les tensions, així com reprendre el diàleg constructiu en el si de l'associació UE-Marroc.





Això sí, pel que fa al conflicte de Sàhara Occidental, detonant de la crisi entre el Marroc i Espanya, el Parlament Europeu reitera la posició "consolidada" de la UE, recalcant que està en línia amb el Dret Internacional i les resolucions de Nacions Unides. I posa el focus en què només un procés polític liderat per Nacions Unides pot aconseguir una solució duradora, pacífica i mútuament acceptable al problema.