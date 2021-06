Descobreixen que un fàrmac per a la diabetis actua contra la inflamació pulmonar per Covid

@EP





Un grup d'investigadors de la Facultat de Medicina de la Universitat de Califòrnia a San Diego ha descobert que la metformina, que s'usa per tractar la diabetis tipus 2, és útil per prevenir la inflamació dels pulmons a causa del Covid-19.





Així ho han conclòs després de fer un estudi amb ratolins, en què s'han adonat que la metformina té propietats antiinflamatòries. A més, també es útil per reduir la producció de glucosa, per baixar els nivells de sucre en la sang i per millorar la resposta de l'organisme davant la insulina.





Fa mesos que els experts s'havien adonat que les persones obeses o diabètiques que prenen metformina de forma habitual i s'infecten de Covid-19, tenen menys risc d'una malaltia greu o de morir a causa del virus. No obstant això, no van trobar l'explicació a això.





"Els estudis clínics estaven plens de factors de confusió que dificultaven l'obtenció de conclusions. Hi havia cert escepticisme en els seus resultats. I com que la metformina és un fàrmac sense patent i de baix cost, hi ha poc impuls per realitzar assajos a gran escala, que són bastant cars ", explica el doctor Michael Karin, autor d'l'estudi publicat a la revista 'Immunity'.



No obstant això, aquests investigadors van realitzar un estudi amb ratolins amb la síndrome de dificultat respiratòria aguda, que és potencialment mortal perquè dificulta que els òrgans rebin oxigen. Per això, aquesta és una de les principals causes de mort dels pacients amb Covid-19.





Va ser així com van descobrir que, a l'administrar metformina a aquests ratolins abans o després a l'exposició al bacteri causant d'aquesta síndrome, disminuïen la seva aparició o l'aparició dels seus símptomes. A més, també va provocar una reducció de la mortalitat.