Susanna Griso s'emociona al parlar del seu germà mort de VIH

Susanna Griso va acudir el dissabte 12 de juny al Cercle de Belles Arts de Madrid, on Diversa Global va celebrar la seva gala de premis anual amb la qual busca reivindicar la visibilitat del col·lectiu LGTBI. La presentadora va ser la que va pronunciar les paraules que més van emocionar durant la cerimònia, doncs va fer menció al seu germà, homosexual i mort de VIH.





Després de rebre el seu guardó, ja que Divisa Global va voler premiar-la per la seva lluita amb el col·lectiu, Susanna Griso va voler recordar al seu germà. Damián "era gai i va morir de VIH en una època en què el VIH no tenia tractament. Vull pensar que si avui rebo aquest premi és que no ho he fet tan malament", deia, visiblement emocionada.