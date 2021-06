Endesa soterra l'última línia elèctrica aèria que quedava a la zona turística de Cap Salou

@EP





Endesa ha acabat recentment els treballs de soterrament de l’última línia elèctrica aèria de mitjana tensió a 25 kV que restava a la zona turística de Cap Salou, al Tarragonès. La nova infraestructura ja està operativa i energitzada, pas imprescindible per a començar les tasques de desballestament de l’antiga, que és previst que estiguin enllestides abans de l’estiu. Aquesta era una llarga reivindicació del veïnat i del mateix consistori, i suposarà una important reducció de l’impacte visual de les installacions elèctriques al municipi i una millora en la qualitat i continuïtat del subministrament a més de 4.300 clients.





L’actuació, que ha suposat una inversió de 57.000 euros, aportats íntegrament per la Companyia, ha comportat l’estesa d’una línia subterrània de 202 metres de longitud que discorre pel carrer de la Punta del Cavall. Per la mateixa àrea hi ha encara dempeus la que fins fa poc estava en servei, fent ziga-zaga, que es retirarà en breu. En total, es desmuntaran 202 metres de cablejat aeri i 6 suports de formigó amb els seus corresponents aïlladors de vidre.





Aquesta reforma permetrà, a més, disposar d’una xarxa elèctrica més configurada per atendre possibles incidències i repartir millor, en conseqüència, les càrregues, de manera que s’optimitza el retorn del servei als clients. La nova infraestructura ja està dissenyada per a poder aguantar eventuals puntes de consum –a l’estiu o a l’hivern-, atendre el creixement vegetatiu de Salou i donar resposta a nous subministraments que hi pugui haver en un futur.





Tots aquests treballs formen part del conjunt d’actuacions que Endesa promou per a la millora de les seves infraestructures i del subministrament elèctric al Camp de Tarragona, totes elles enfocades a la progressiva adaptació de les installacions de la Companyia a les darreres tecnologies del sector.