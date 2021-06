La vacuna de AstraZeneca evita el 92% d'hospitalitzacions per la variant índia

Noves dades d'evidència en la pràctica clínica real recollits per l'organisme de salut pública del Regne Unit, Public Health England (PHE, per les sigles en anglès), han evidenciat que la vacuna contra la COVID-19 de Astrazeneca ofereix alts nivells de protecció contra la variant 'Delta', també coneguda com 'índia', després de la segona dosi.





En concret, els resultats, que van analitzar més de 14.000 casos de la variant 'Delta' entre el 12 d'abril i el 4 de juny, demostren que les dues dosis de la vacuna de Astrazeneca són efectives enfront de hospitalitzacions causades per la variant índia a un 92 per cent i sense cap cas de mort.





AstraZeneca @ep





En aquesta anàlisi, la vacuna també va mostrar un alt nivell d'eficàcia contra la variant 'Alpha', també anomenada 'Kent', amb una reducció del 86 per cent de les hospitalitzacions i tampoc es van notificar morts.





Les dades d'eficàcia enfront de formes greus de la malaltia ja hospitalitzacions s'associen a la forta resposta immunitària cel·lular (cèl·lules T) de la vacuna contra la COVID-19 d'AstraZeneca després de la segona dosi i es correlaciona amb una protecció alta i duradora.





En canvi, les dades suggereixen que l'efectivitat de la vacuna contra la malaltia simptomàtica més lleu, encara que significativa, va ser menor. En aquest cas l'efectivitat va ser del 74 per cent contra la variant 'Alpha' i del 64 per cent contra la variant 'Delta'.





La variant 'Delta' ja és dominant al Regne Unit i principal causa de l'onada d'infecció que afecta el subcontinent indi. Divendres passat les autoritats sanitàries britàniques van notificar més de 8.000 nous contagis i apuntaven que el cep índia ja era responsable del 96 per cent dels nous casos al país i un 60 per cent més transmissible que la seva predecessora dominant, la 'Alpha'.





"Aquesta evidència sobre dades reals mostra que la vacuna COVID-19 AstraZeneca proporciona un alt nivell de protecció contra la variant 'Delta', que actualment és una àrea crítica de preocupació donada la seva ràpida transmissió. Les dades mostren que la vacuna seguirà tenint un impacte significatiu en tot el món ja que segueix representant l'aclaparadora majoria dels subministraments per l'Índia i per al pla COVAX ", ha comentat el vicepresident executiu de R + d de productes biofarmacèutics d'AstraZeneca, Mene Pangalos.





A Espanya, tot i que encara de forma minoritària, ja que representa menys de l'1 per cent dels casos, quatre comunitats (Madrid, Catalunya, Castella i Lleó i la Comunitat Valenciana) ja han confirmat la transmissió comunitària d'aquesta variant, segons el Ministeri de Sanitat. La Comunitat de Madrid ha decidit avançar el segon punxada d'AstraZeneca per al grup d'edat entre els 60 i 69 anys com a prevenció davant d'una possible expansió dels casos de la variant índia.