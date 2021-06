El 50% dels vehicles va a la ITV amb la inspecció caducada

Un de cada dos vehicles que va a passar la inspecció tècnica de vehicles (ITV) ho fa quan ja ha caducat la revisió anterior, segons dades de l'Associació Espanyola d'Entitats Col·laboradors de l'Administració en la ITV (AECA-ITV).





Així, en l'actualitat a Espanya el 50% dels vehicles que realitza la ITV ho fa amb la inspecció caducada, el que significa que la meitat dels models que usa les carreteres pot no estar complint amb els estàndards mínims de seguretat, "representant un perill no només per la seva conductor i ocupants, sinó també per a tots els usuaris de les vies ".





Vehicle passant la ITV @ep





"En els últims mesos aquestes xifres han pujat de manera alarmant, augmentant més del doble. Els índexs d'absentisme previs a la pandèmia rondaven el 20%, al febrer d'aquest any arribaven al 45%, però ara han arribat a una dada rècord que podria veure reflectit en un augment de la sinistralitat viària ", ha subratllat AECA-ITV.





Per a l'associació, l'estat de la ITV guarda relació directa amb la seguretat del vehicle, ja que aquestes comprovacions garanteixen la seva adequat manteniment i el seu bon funcionament.





"És clar que, a major antiguitat, major nombre d'avaries presenta un vehicle, de manera que es fan necessaris i essencials les comprovacions que realitzen les estacions d'ITV per poder detectar-les i corregir-les a temps", ha indicat el director gerent de AECA- ITV, Guillermo Magaz.





A més, ha lamentat que fins al 10% dels turismes involucrats en sinistres amb morts o ferits en l'últim any tenia la ITV caducada. En el cas de les motocicletes, aquest percentatge puja al 12%, i un 15% de furgonetes.