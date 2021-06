Quan arribaran els indults?

Després de mesos de dubtes, els indults estan a punt d'arribar. Els membres de Govern ja no amaguen que la decisió està presa. La vicepresidenta primera de Govern, Carmen Calvo, ha assegurat aquest dimarts que les sol·licituds d'indults per als condemnats pel 'Procés' podrien arribar al Consell de Ministres "la setmana que ve o la següent" perquè el Ministeri de Justícia està ja acabant de perfilar els expedients. És més, ha assegurat que "com més aviat, millor".





"Quan diem, i jo mateixa ho he dit, que estan a prop, és perquè la setmana que ve o la següent, en no gaire més que dues o tres setmanes, han d'estar acabats", ha explicat la vicepresidenta en una entrevista a Canal sud Ràdio.





D'aquesta manera, Calvo ha insistit que els indults "són a prop perquè el Ministeri de Justícia està acabant els expedients que són, com tothom sap, individualitzats, com no pot ser d'una altra manera i estan acabant tot aquest treball".





"No deixen de ser indults normals i corrents en els quals tots els informes que cal demanar requereixen després algun temps per anar acabant, però en aquest sentit no tenen més diferència. Per això dic que aviat, perquè el ministre de Justícia va estar en el meu despatx no fa més de vuit dies i em va dir que els estaven ja perfilant tots i que jo ja sabés quan els podia portar a l'ordre del dia ", ha afegit.





Preguntada en concret per si el Consell de Ministres els pot aprovar la primera setmana de juliol, Calvo ha assenyalat que "aquí o abans". "Com més aviat els acabem millor, perquè aquest és un debat en el qual el Govern està fent una aposta ferma, harmoniosa i mirant al futur d'una Espanya que és amb Catalunya i d'una Catalunya que ha de començar a aixecar deu anys molt frustrants per els catalans on Catalunya ha perdut molt més ", ha explicat.





"És així com van tots els indults, jo comprenc que aquests tenen una rellevància política importantíssima i ningú se la pot treure. Jo tampoc, com és lògic. Però no deixen de ser tramitacions des del punt de vista administratiu totes iguals, expedients individualitzats que són molt rigorosos ", ha subratllat.





Presos de l'1-O @EP





"FI SUPERIOR AL BENEFICI PERSONAL"





En aquest sentit, ha destacat que "si es indulta una persona al nostre país és perquè hi ha dret a demanar que et indultin com en totes les democràcies del món" i en conseqüència la situació dels presos pel 'Procés' "no deixa de ser una situació normal "en què" cal veure molt bé què ha passat, per quines raons el Govern decideix que una part de la condemna ja no es compleix i tot això cal mirar-lo molt bé, perquè es persegueix una fi més gran que el benefici personal de a qui se li va a indultar ".







Segons la seva opinió, en qualsevol indult "hi ha un benefici que és per a tots per sobre de la persona concreta sempre, fins i tot per a una persona anònima amb una condemna del que podem dir el Codi Penal que funciona cada dia, com un furt o qualsevol tipus de delicte, hi ha alguna cosa superior a tu que s'està buscant amb l'indult ".





SÁNCHEZ COMPAREIXERÀ AL JULIOL





El president de Govern, Pedro Sánchez, compareixerà davant el Ple de Congrés la primera setmana de juliol, presumiblement el dia 7, i aquí explicarà els indults dels presos del Procés si per llavors ja han estat aprovats pel Consell de Ministres.





A la Junta de Portaveus de Congrés, el Govern ha ofert la compareixença a primers de juliol per donar compte de les conclusions de la propera cimera de la Unió Europea, però sobre la taula també hi havia la petició de PP, recolzada per Vox i Ciutadans, perquè Sánchez informés dels indults.





La portaveu de Grup Socialista, Adriana Lastra, ha garantit en roda de premsa que el Govern expliqués la concessió d'aquesta mesura de gràcia quan es resolguin els expedients, de manera que en la compareixença informativa de la Unió Europea es podria encaixar també aquest tema, si llavors els indults ja estan tramitats.





La vicepresidenta primera de Govern, Carmen Calvo, ha indicat aquest dimarts que la previsió del Consell de Ministres és resoldre els indults en les properes setmana, en la primera setmanes de juliol com a molt, o fins i tot abans.





CONGRÉS VOTA AQUEST DIMECRES UNA MOCIÓ CONTRA ELS INDULTS





Els grups de Congrés hauran retratar aquest dimecres sobre l'eventual decisió de Govern d'indultar als condemnats pel procés independentista català, i ho faran després que el PP i Vox demanin comptes a president, Pedro Sánchez, per aquesta mesura que va portar a tots dos partits a protestar aquest diumenge a la manifestació convocada a la madrilenya plaça de Colón per la plataforma cívica Unió 78.





El PP porta a Ple d'aquesta setmana una moció, resultat de la interpel·lació que va dirigir la setmana passada al ministre Joan Carles Campo, reclamant al Govern que denegui els indults als presos del 'Procés' i desisteixi de la seva pretensió de derogar o modificar el delicte de sedició. Tot i que el debat pugui celebrar-se a última hora d'aquest dimarts, la votació ja està fixada per al dimecres.





En la seva iniciativa, els 'populars' destaquen que ni el tribunal sentenciador --en aquest cas el Suprem-- ni la Fiscalia consideren que es donen circumstàncies de justícia i equitat per a aquesta mesura de gràcia, i que per tant concedir només seria de " utilitat "per al Govern, en tant que els penats pertanyen a partits que habitualment li donen suport al Congrés.





Per això, insten al Govern a desistir en la seva obstinació de 'perdonar' als presos de l'1-O, així com a desistir en la seva pretensió de modificar a la baixa els delictes de rebel·lió i de sedició que, segons la seva opinió, només persegueixen "beneficiar" als condemnats en la causa del 'Procés' i als que es troben "en rebel·lia" només per "donar compliment als compromisos adquirits pel president Pedro Sánchez amb els seus socis independentistes".





I, davant de l'objectiu de l'independentisme de "internalitzar el conflicte" i de "denigrar" la imatge d'Espanya a l'exterior, el PP també planteja que el Ministeri d'Afers Exteriors promogui les accions oportunes perquè els països membres el Consell d'Europa compten amb informació "veraç" sobre el referèndum de l'1 d'octubre de 2018 a Catalunya i la resposta a la mateixa per part de l'Estat de Dret.