Investigadors creen mascaretes quirúrgiques a partir d'ampolles de plàstic

Un equip d'investigadors d'Aragó ha obtingut un nou material a partir d'ampolles, bosses i altres productes plàstics rebutjats per substituir el polipropilè amb què estan fabricades les mascaretes quirúrgiques, les d'ús més estès, acció que s'ajusta als principis de la economia circular.





El Govern d'Aragó ha informat en una nota de premsa que l'equip està integrat per membres de l'Institut d'Investigació Sanitària Aragó (IIS Aragó), de l'Institut de Carboquímica del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) i de l'Institut de Nanociència i Materials d'Aragó (INMA) --entitat mixta de el CSIC i de la Universitat de Saragossa-.





El projecte ha aconseguit desenvolupar mitjans filtrants basats en microfibres i nanofibres electrohiladas de tereftalat de polietilè (PET) obtingut d'ampolles de plàstic, bosses i altres productes plàstics rebutjats, que al seu torn pot reciclar per fabricar noves màscares, amb la consegüent reducció de l'impacte mediambiental que està ocasionant l'obligatorietat de portar mascareta causa de la pandèmia de la COVID-19.





La combinació de diferents mides de microfibra o nanofibra permet generar mitjans filtrants d'un ampli espectre d'eficiències, des màscares quirúrgiques, fins a les FFP1, FFP2 i FFP3. En comparació amb el polipropilè habitualment utilitzat en aquest tipus de productes, el obtingut per aquesta via és igualment hidròfob, pot reciclar-se i re-electrohilarse i sorgeix a partir de plàstic rebutjat per la qual cosa es considera més sostenible i respectuós amb l'entorn.





En concret, la mascareta desenvolupada està composta per tres capes: dos externes, situades als costats intern i extern, i un mitjà filtrant com a capa intermèdia. Les dues capes protectores no presenten prou feines pèrdua de càrrega, però sí elevada hidrofobicitat, han apuntat des de l'Executiu autonòmic.





Tots dos teixits han estat produïts mitjançant tècniques de electrohilado i presenten una eficiència de retenció superior al 98 per cent davant partícules d'entre 0,5 i 3 micres i del cent per cent per partícules de 3 micres i superiors. Així, respecte a la mascareta quirúrgica actual, el teixit basat en PET presenta millor comportament en la retenció de partícules fines i gruixudes.





OBTENCIÓ





El Govern d'Aragó ha precisat que aquests materials s'han obtingut en les instal·lacions i amb els recursos de l'IIS Aragó, de l'Institut de Nanociència i Materials d'Aragó (INMA) i de l'Institut de Carboquímica del CSIC.





En concret, l'equip que ha aconseguit aquesta innovació està format per Marta Baselga, de l'IIS Aragó, que ha estat la investigadora principal; per Santiago Jiménez, de l'Institut de Carboquímica; i per Manuel Arruebo, Cristina Yus, Víctor Sebastià i Silvia Irusta, de l'INMA.





El projecte ha estat finançat pel IIS Aragó en el marc de la convocatòria intramural 'Acció de suport de l'IIS Aragó Covid-19' de 2020 i per la Universitat de Saragossa dins del marc de convocatòria d'ajudes per a projectes i iniciatives de cooperació a el desenvolupament en l'àmbit universitari 2020.





DADES D'INTERÈS





L'Executiu autonòmic ha explicat que si bé hi ha un ampli ventall de màscares amb eficiència variable, des quirúrgiques i higièniques fins mitjanes màscares de protecció filtrants, la major part de les comercials basen la seva producció en polipropilè i, independentment de la seva capacitat filtrant, es cataloguen com no reutilitzables. Així mateix, la seva vida útil és d'entre quatre i sis hores després d'un ús continuat, en funció dels fabricants.





Tenint en compte que, segons dades de 2020 de l'Institut Nacional d'Estadística, la població espanyola amb edat igual o superior a 6 anys ascendeix a 46.440.788 habitants, si tots ells utilitzessin 2 mascaretes quirúrgiques a el dia --cumpliendo les recomendaciones--, es generaria un residu de 232 tones a el dia de polipropilè --2,5 grams per mascarilla--.