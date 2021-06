La Guàrdia Civil confia a trobar indicis sobre Anna i Tomàs Gimeno abans de la marxa del vaixell dijous

La Guàrdia Civil manté l ' "ànim" i la "il·lusió" de poder trobar nous indicis sobre la desaparició de Tomás Gimeno i la seva filla Anna i que els dos últims dies abans que deixi Tenerife el vaixell transoceànic' Àngels Alvariño 'que va trobar el cos de l'altra germana, Olivia, serveixin per a "aportar més llum" a la investigació.





@ep





Així ha respost aquest dimarts la directora general de la Guàrdia Civil, Maria Gámez, a preguntes de la premsa sobre com està previst actuar després de la marxa del vaixell prevista aquest dijous després de 19 dies de rastreig.





"Tenim confiança que en aquests dos dies que ens queden puguem arribar a concloure la investigació" i que "aportin més llum a la investigació sobre la desaparició del pare i de l'altra germana" per donar per tancat un capítol "tremendament dolorós" i que mostra "fins a quin extrem" la violència vicaria "pot arribar a fer mal a aquesta mare, a la família, als amics i als el cor de totes les persones d'aquest país", ha lamentat Gámez.





I és que la Guàrdia Civil manté la "il·lusió" perquè encara té "el mitjà" -el vaixell-i el "coneixement" fruit de l ' "intens treball" d'investigació de la Guàrdia Civil que ha determinat les zones de cerca i els punts amb major probabilitat de trobar evidències.





Això no obstant, Gámez ha reconegut que trobar aquests nous indicis és "només un futurible", de manera que, preguntada per la qual cosa es farà després de la marxa de l' 'Àngels Alvariño' de Tenerife si no es troba a Anna i a Tomàs Gimeno, ha respost que "la Guàrdia Civil no acaba ni dóna per tancat cap cas asta que no tenen totes les proves concloents".





En aquest cas, els agents estaran "en mans" de jutge de violència de gènere que porta el cas, que serà qui determini "fins on arribar" amb la investigació, ha explicat la directora general de la Guàrdia Civil.





Finalment, ha agraït la col·laboració prestada per l'Institut Espanyol d'Oceanografia després de concedir tres pròrrogues per disposar del vaixell i a la trentena de persones que componen la tripulació i que han treballat "sense descans durant 24 hores al dia" des del 30 de maig.





Igualment, ha mostrat "tot el suport i condol" a la mare de les nenes, lamentant que, com indica l'acte fet públic, ara es coneix que quan va mantenir la primera trobada amb la Guàrdia Civil ja s'havia produït l'assassinat, encara que llavors només es tenia constància d'una "no lliura" de les nenes a la seva mare per part del seu pare, i "no podíem conèixer cap dels fets que lamentablement després s'han tret a la llum".