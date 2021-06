El Govern de Colau descarta evitar el tancament del Skating Club

@EP





L'Ajuntament de Barcelona ha descartat implicar-se en evitar el tancament de la pista de gel Skating Club perquè es tracta d' "un acord entre privats" on el consistori no pot entrar.





Ho ha dit aquest dimarts el regidor d'Esports, David Escudé, durant la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports en resposta a un prec de Junts que demanava a el Govern municipal que detallés les gestions que havia dut a terme per evitar el seu tancament.





"El cost de resoldre una compravenda entre privats és difícilment assumible des d'un punt de vista jurídic i des d'un punt de vista econòmic encara menys", ha dit.





Així mateix, ha assenyalat que es tracta d'una instal·lació molt petita no aprofitable per a l'àmbit de l'esport i que no està catalogada com a equipament esportiu.





Preguntat per si el consistori es planteja promoure una instal·lació municipal per als esports de gel Escudé ha expressat que coincideix amb la necessitat de tenir un debat de futur sobre tenir un equipament d'aquest tipus, però no en aquesta ubicació.