Naturgy amplia la seva aliança amb Línia Directa

@EP





Naturgy ha reforçat la seva recent aliança amb la divisió de Llar de Línia Directa Asseguradora i oferirà als clients de l'asseguradora solucions integrals d'autoconsum, ha informat la companyia.





L'energètica va destacar que els clients de Línia Directa Asseguradora que contractin els seus serveis d'autoconsum podran aconseguir fins a un estalvi d'entre el 40% i el 60% en la factura anual d'electricitat.





A més, aquells que contractin la solució integral d'autoconsum de Naturgy poden convertir-se en 'prosumidors' i beneficiar-se de la tarifa que ofereix la companyia per retribuir l'excedent d'energia i abocar-se a la xarxa.





Així mateix, els clients de Línia Directa Asseguradora que s'acullin a aquest acord tindran un descompte fix de 300 euros per la contractació d'una instal·lació fotovoltaica amb Naturgy.

Les dues companyies consoliden així la seva aliança i aprofundeixen en la seva intenció d'oferir productes diferencials per arribar a nous clients.





En aquest sentit, cal destacar que Naturgy va a ampliar l'oferta comercial de Línia Directa Asseguradora a tots els seus clients, perquè qualsevol d'ells es pugui beneficiar d'aquestes condicions tan avantatjoses a l'contractar una assegurança de llar. A més, els empleats de les dues companyies podran beneficiar-se també d'ofertes exclusives.





Aquesta nova oferta de Naturgy als clients de Línia Directa Asseguradora és fruit de l'aliança signada fa uns mesos entre les dues firmes, per la qual gairebé 8.000 clients de les dues companyies han mostrat interès pels avantatges exclusives de les ofertes, ha indicat l'energètica.





El director general de Comercialització de Naturgy, Carlos Veí, ha destacat que aquest nou servei que ofereix la companyia als clients de Línia Directa Asseguradora "busca oferir productes i serveis innovadors que contribueixin a la transició energètica, a impulsar una energia més compromesa ia millorar la eficiència energètica, fent les nostres ciutats més respectuoses amb el planeta i acompanyant als nostres clients en les seves noves inquietuds davant l'evolució del sector".





Per la seva banda, la directora de la Divisió de Llar de Línia Directa Asseguradora, Olga Moreno, va destacar que la sostenibilitat "és important per a la companyia i, per tant, aquestes fórmules de col·laboració ens permeten fer arribar als nostres clients noves possibilitats i ofertes més flexibles orientades no només a la protecció de la llar, sinó a poder també contribuir amb la cura de l'medi ambient ".