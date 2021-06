Buch nega haver contractat un escorta per Puigdemont a Bèlgica

@EP





L'exconseller d'Interior Miquel Buch ha negat que contractés a un mosso per escortar l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont a Bèlgica, després que la Fiscalia Superior de Catalunya demanés en un escrit d'acusació condemnar-lo a sis anys de presó per suposadament haver-li facilitat aquest servei.





En una entrevista a RAC-1 recollida per Europa Press, Buch ha assegurat que va optar "per agafar a un policia com a expert en seguretat" perquè l'ajudés a prendre decisions mentre era conseller d'Interior, i ha explicat que l'escorta, Lluís Escolà, va complir amb tot el que se li va demanar.





Ha manifestat que tots els presidents i expresidents de la Generalitat té dret a tenir escortes de protecció, i ha expressat que quan Puigdemont es va anar a Bèlgica, ell mateix va tramitar la sol·licitud perquè l'expresident també tingués un "però va ser denegat pel Ministeri de interior ".





"Si ell (Escolà) va anar a Bèlgica, com si va ser a Disney World, va ser durant el seu temps lliure, però com mosso d'esquadra no va ser. Tothom té dret a anar on vulgui amb les seves amigues o amics", ha insistit .





I ha afegit: "Una altra cosa és que siguin amics, l'acompanyi i algú interpreti que ho està protegint. Això puc haver passat, però és retorçar".





Buch ha lamentat que "la fiscalia barreja situacions i percepcions amb judicis de valor", i ha sostingut que retorcen la llei per anar en contra dels independentistes, en les seves paraules.





Al ser preguntat per si li sorprèn que l'escrit d'acusació de la Fiscalia coincideixi amb el debat dels indults, ha expressat que no creu que sigui casualitat, perquè "en política, les casualitats no existeixen".