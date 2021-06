Moviment de Residències de Catalunya: "Seguirem demanant responsabilitats pel dolor causat"

Des del Moviment de Residències de Catalunya es van a esforçar per "reclamar justícia per a les famílies i persones dependents mortes en residències i les que no han mort, però que han patit una de les majors aberracions ocorregudes en aquest país".





A més, també denuncien "l'explotació laboral, l'assetjament, les coaccions que pateixen tant les treballadores de residències com de el Servei d'Atenció Domiciliària (SAD) per part de les empreses, amb el consentiment de les administracions". I "el negoci a les residències i SAD en molts casos amb diners públics en què empreses voltors utilitzen persones vulnerables amb necessitats per omplir-se les butxaques, no pot ser un negoci cosa tan necessari com les cures".





D'altra banda, exigeixen "responsabilitats a alts càrrecs, polítics, adreces de residències abans de res el dolor causat des de fa molts anys" i especialment des de l'inici de la pandèmia. I, finalment, exigeixen "que tant residències com SAD han de ser públics amb el 100% de la gestió pública".





Fins aquest diumenge, tot el reclamaven a través de xarxes socials. Però aquest diumenge van fer la presentació oficial en un acte a què van acudir plataformes activistes, familiars treballadors i col·lectius per reivindicar, sobretot, les morts per Covid-19 dels ancians.









L'acte va ser tot un èxit. La Plataforma víctimes Bertran i Oriola ha afirmat en declaracions a Catalunyapress que "el Moviment de Residències aconsegueix reunir a familiars i treballadors, treballant units per i per canviar el model actual de Residències i SAD. Una treballadora, de nom Fàtima, va afegir que aquest diumenge va ser "un dia de solidaritat i unió en una lluita silenciada i liderada pels que han estat a peu del canó i els familiars dels més vulnerables".







Azahara també va afirmar en l'acte que se sent "molt orgullosa" de formar part d'aquest Moviment "i va sentir que" l'acte de presentació va tenir una boníssima acollida ", a més de veure" molt recolzats per altres col·lectius ".





Des del Sindicat SAD de Cuidadores Municipals afirmen que l'acte de Moviment de Residències va ser "molt positiu i emotiu". I des Els Estels Silenciats assenyalen que van veure "unió de treballadors i familiars, molta sintonia. Una combinació perfecta si es vol canviar el model perquè es confirma que no és l'adequat per a un tracte humà i digne".





També han volgut aportar el seu punt de vista des Plataforma Sad de Catalunya, els que valoren "molt positivament la presentació d'aquest diumenge a la plaça Poeta Boscà de la Barceloneta". Plataforma SADC, per la seva banda, apunten que seguiran "reivindicant la gestió pública de el Servei d'Atenció Domiciliària per coherència i convicció social" i consideren que es "haurien de demanar responsabilitats en referència als greus fets esdevinguts durant la pandèmia".





Finalment, Afectats BB Serveis, també descriu com a positiva la presentació, a més d'insistir que "hi ha hagut milers de morts en residències", de manera que van a seguir en la lluita.







Al Moviment de Residències de Catalunya senten units més forts i tenen més ganes de seguir lluitant per la gent gran.