Multa d'un milió d'euros per a Ikea França per espiar el personal

Botiga d'Ikea a Espanya @ep





Un tribunal francès va ordenar a Ikea pagar una multa d'1 milió d'euros després que la cadena de mobles sueca fos declarada culpable d'espiar el personal a França, segons recull la BBC.





L'exdirector executiu d'Ikea França, Jean-Louis Baillot, ha estat condemnat a dos anys de presó i una multa de 50.000 euros. El jutge ha pogut provar que la filial francesa havia utilitzat detectius privats i agents de policia per recopilar dades privades sobre el personal. Les proves van sortir a la llum el 2012.





Arran de la polèmica, Ikea va acomiadar a quatre gerents i va aplicar un nou codi de conducta. Els gerents de les botigues van utilitzar el sistema de vigilància massiva per examinar als sol·licitants d'ocupació, així com per controlar al seu personal. La factura anual d'Ikea per als investigadors privats ascendia a 600.000 euros, informa l'agència de notícies AFP.