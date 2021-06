Renfe incorporarà Bizum com a sistema de pagament en la compra de bitllets online

Banco Santander i Renfe han subscrit un acord per incorporar Bizum com a sistema de pagament en la compra de bitllets en línia de l'operadora a partir d'avui.





D'aquesta manera, Bizum se suma a la passarel·la de pagament de Renfe, que en l'actualitat compta amb el pagament amb targeta i PayPal, de manera que els clients disposen d'una nova eina per comprar bitllets de forma ràpida i segura.





@ep





Per realitzar el pagament amb Bizum, el client ha d'haver activat prèviament el servei a través de l'app o web de la seva respectiva entitat bancària i, un cop registrat, ja pot fer el pagament de forma totalment segura en www.renfe.com i www .avlorenfe.com





Per formalitzar la reserva, ha de seleccionar Bizum com a mètode de pagament, introduir el seu número de telèfon i validar la compra al seu app bancària o introduint la clau Bizum, de 4 dígits que s'obté en l'app de banc.





Per Renfe, el posicionament web forma part de la seva estratègia de desenvolupament futur. En l'actualitat, renfe.com rep 169 milions de visites anuals, de les quals més d'un 70% es realitzen amb dispositius mòbils que acumulen ja un terç de les operacions de compra. Aquestes dades consoliden a renfe.com com el primer web de el sector Transports i la tercera en la categoria de Viatges.





L'acord amb Bizum i Banco Santander, a través de la seva filial de pagaments Santander Espanya Merchant Services, aporta a l'operadora el suport d'una empresa que és un referent mundial en venda online i servei a client. El sistema de pagament amb Bizum està obert a qualsevol entitat bancària de el client que disposi d'aquest sistema de pagament.





Sonia Araújo, directora general de Renfe Viatgers, assegura que "la incorporació de Bizum constitueix una alternativa de pagament fàcil d'utilitzar i segura que contribuirà a facilitar la venda de bitllets de tren en els canals digitals de Renfe".





En paraules de Rubén Justel, director general de Santander Espanya Merchant Services, "l'usuari que compra en línia busca en el pagament facilitat i seguretat. Bizum és, sens dubte, el mètode de pagament que millor uneix aquestes dues característiques. Renfe millora, amb aquest pas, l'experiència dels milions d'usuaris que cada any viatgen en tren. Estem molt orgullosos d'haver pogut contribuir amb la nostra experiència a fer aquest avanç realitat. "





Per a Ángel Nigorra, director general de Bizum, "Amb la incorporació de Bizum com a mitjà de pagament per a la compra de bitllets, els usuaris de Renfe disposaran d'una forma de pagament més ràpida, còmoda i segura. Sens dubte, Renfe està apostant clarament per fer més còmoda la vida dels seus clients, aquesta vegada a través de la innovació, facilitant i agilitzant el procés de compra i, per tant, l'experiència dels viatgers ".