Sanitat ha rebut gairebé 25.000 notificacions de reaccions adverses, tot just el 0,14% dels vacunats

La base de dades espanyola de sospites de reaccions adverses a medicaments (FEDRA) ha registrat, fins al 30 de maig, un total de 24.491 notificacions d'esdeveniments adversos a les vacunes contra la COVID-19, el que correspondria a 93 notificacions per cada 100.000 dosis administrades.





Tenint en compte que fins a aquest dia s'havien administrat 26.227.825 dosis de vacunes enfront de la COVID-19, que corresponen a un total de 17.761.507 persones, això suposa que a penes el 0,14 per cent dels vacunats ha notificat una reacció adversa.





Una dona rep la vacuna contra la Covid-19 @ep





El 77 per cent de les reaccions han estat comunicades per professionals sanitaris i el 23 per cent per ciutadans. La majoria de les notificacions corresponen a persones d'entre 18 i 65 anys (88%) i majoritàriament a dones (79%).





De les 24.491 notificacions d'esdeveniments adversos, 4.659 van ser considerades greus, entenent com a tal qualsevol esdeveniment advers que requereixi o prolongui l'hospitalització, doni lloc a una discapacitat significativa o persistent, o una malformació congènita, posi en perill la vida o resulti mortal, així com qualsevol altra condició que es consideri mèdicament significativa.





El Ministeri de Sanitat puntualitza, en qualsevol cas, que "no es poden considerar reaccions adverses degudes a la vacuna fins que no es confirmi una relació causal amb la seva administració".