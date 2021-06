Una àvia i el seu nét moren de Covid-19 amb tres dies de diferència

L'àvia i el seu nét - Facebook





Tragèdia per a una família a Còrdova, Argentina. Una dona de 78 anys i el seu nét de 25 han mort per Covid-19 amb tres dies de diferència, segons reporta Clarín. Tots dos estaven hospitalitzats per Covid-19.





El lamentable succés va tenir el seu desenllaç a l'Hospital Pasteur, on Maria Celia Staffa de Jury va morir el passat 9 de juny, i Agustín Jury, el 12.







El pare del jove i fill de la dona morts ha posat un commovedor missatge a les xarxes socials: "Tants moments em vénen a la memòria, tants records, em vas ensenyar a ser pare a curta edat, tenies tant per donar i et vas anar" .





"Avui ens va tocar dir-te fins sempre perquè sempre estaràs aquí, a cada rostit, en cada broma, a cada instant, diuen que només moren els que s'obliden i tu viuràs sempre en mi", va escriure Guille al costat d'una sèrie de fotos .