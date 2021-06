Barcelona teixeix aliances amb París per atreure un "turisme francès de qualitat"

El primer tinent d'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, s'ha desplaçat aquest dimarts a París per expressar el seu suport a al sector del turisme i presentar la capital catalana com un "destí oberta, segur i preparat per atreure turisme francès de qualitat".





El primer tinent d'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; la directora general de Turisme de Barcelona, Marian Muro; el regidor de Turisme i Indústries Creatives de Barcelona, Xavier Marcé; l'alcalde de Sevilla, Juan Espadas, en un acte a París. - AJUNTAMENT DE BARCELONA





En un acte a la capital francesa, Collboni, la directora general de Turisme de Barcelona, Marian Muro; el regidor de Turisme i Indústries Creatives de Barcelona, Xavier Marcé; l'alcalde de Sevilla, Juan Espadas; i l'ambaixador d'Espanya a França, José Manuel Albares, han presentat la marca Barcelona-Sevilla davant 80 agents i operadors especialitzats, ha informat l'Ajuntament en un comunicat.







En concret, han presentat l'acció conjunta que han impulsat Barcelona i Sevilla per promocionar-se davant el mercat francès com una destinació turística "de qualitat" amb trets compartits i així incentivar que en un mateix viatge els turistes visitin les dues ciutats.





Collboni ha defensat que "Barcelona està oberta i preparada per a rebre visitants de qualitat" i ha assegurat que és una ciutat segura que ha aprofitat l'aturada turístic per repensar la seva oferta de la mà dels sectors més afectats per la pandèmia, en les seves paraules.





"Accions promocionals decidides com la que avui s'ha fet a París contribuiran a reactivar de la manera més ràpida possible el sector i que les persones puguin recuperar els seus llocs de treball", ha emfatitzat el primer tinent d'alcalde.





Així, Collboni ha posat en valor aquesta acció de promoció conjunta, ja que creu que Barcelona i Sevilla tenen molts punts de connexió, i ha assegurat que permetrà el visitant francès descobrir "el que les uneix, la creativitat, basada en la gastronomia, la cultura i l'arquitectura i entendre millor a Espanya ".





TURISME DE BARCELONA





Muro ha puntualitzat que "aquesta no és una fusió entre dues ciutats sinó un maridatge entre dues destinacions a través d'uns atributs que posen en comú per explicar la seva oferta al mercat exterior".





En aquest sentit, ha destacat que han escollit París perquè és un mercat de proximitat que permet realitzar una acció que tingui "cert retorn en un entorn encara amb certes restriccions" i perquè veuen la capital francesa com el punt d'arribada de turisme internacional de tot el món.