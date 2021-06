Com una variant es converteix ràpidament en dominant?

La ràpida propagació de la variant de la SARS-CoV-2, 20E (EU1), sorgida a Espanya al començament de l'estiu de 2020, motivada pels viatges de vacances, i estesa ràpidament per Europa, subratlla la importància d'un esforç de seqüenciació genòmica coordinat i sistematitzat per detectar, rastrejar i analitzar variants emergents de la COVID-19, segons la principal conclusió de l'últim estudi del consorci espanyol SeqCOVID, que acaba de publicar la revista 'Nature' i que compta amb la participació del grup del CiMUS de la USC genomes i Malaltia, liderat per Jose C. Tubío.





"Els nostres resultats demostren com una variant pot convertir ràpidament dominant fins i tot en absència d'un avantatge de transmissió substancial en condicions favorables en entorns epidemiològics", explica Jose Tubío.





La vigilància genòmica és fonamental per comprendre com els viatges poden afectar la transmissió de la SARS-CoV-2 i, per tant, "per dissenyar futures estratègies de contenció en una situació normalitzada de mobilitat intercontinental", segons l'investigador del CiMUS.





Els responsables de la formulació de polítiques necessiten una avaluació àgil sobre si una nova variant augmenta la propagació de virus, evadeix la immunitat preexistent o té diferents propietats clíniques.





En el cas de 20E (EU1) cap d'aquests factors sembla haver canviat substancialment, el que el converteix en un clar exemple de com els viatges, sumats grans diferències regionals en la prevalença, poden conduir a canvis ràpids en la distribució de la variant sense una aparent transmissibilitat.





"Conscients que a llarg termini les restriccions de mobilitat i els tancaments de fronteres no són sostenibles, identificar millors formes de reduir el risc d'introduir variants i garantir que les que s'introdueixin no es propaguin àmpliament, ajudarà els països a controlar la SARS -CoV-2", sosté Castro Tubío.