VÍDEO: Brutal explosió d'una gasolinera a Novosibirsk, Russia

Un incendi en una gasolinera de Novosibirsk, a Rússia, ha deixat al menys 35 ferits, segons informa TASS. L'incident, que ha tingut lloc després de les 18:00 (hora local) aquest dilluns, va ser acompanyat per una sèrie d'explosions. Entre els ferits hi ha dos bombers que van arribar a el lloc per controlar el foc.





La majoria de les víctimes han patit cremades i vint d'elles han estat hospitalitzades - deu es troben en estat greu-. Segons el Ministeri de Situacions d'Emergències, l'incendi va ser causat per un camió cisterna de gas que no va emprar la presa a terra abans de buidar el contingut.