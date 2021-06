Ciutadans pregunta a Ayuso si "tant li costa" retirar el "disbarat" d'apuntar al Rei pels indults

El vicesecretari general de Ciutadans i portaveu adjunt al Congrés dels Diputats, Edmundo Bal, ha preguntat aquest dimarts a la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, si "tant li costa" retirar el "disbarat" que va dir el passat diumenge i reconèixer que no va haver d'apuntar al Rei Felip VI pels indults que el Govern pretén concedir als líders independentistes condemnats catalans pel 'Procés'.





"De veritat costa tant reconèixer que un s'ha equivocat i retractar del que segur que la major part dels membres del seu propi partit pensen que és una descomunal ficada de pota?", Ha declarat Bal en roda de premsa a la cambra baixa després de participar en la Junta de Portaveus.





Edmundo Bal @ep





El dirigent de Cs ha afirmat que no té sentit "ficar al Rei en aquest debat" perquè "la responsabilitat dels indults sempre serà del Govern d'Espanya i no de qui signa com un acte degut, obligat, imposat per la Constitució, els reals decrets que surtin del Consell de Ministres ". "No pot triar entre signar i no signar", ha afegit.





ES DETERIORA LA IMATGE DE AYUSO, NO LA DEL REI





Ja que "tothom sap quin és el perfil institucional del Rei dins d'un sistema de monarquia parlamentària", considera que la qüestió dels indults "no afectarà en absolut" a la imatge del cap de l'Estat o de la monarquia. En tot cas, "la imatge que es deteriora és la d'Isabel Díaz Ayuso dient aquests disbarats, aquests judicis de valor tan absolutament fora de lloc", ha assenyalat.





D'altra banda, Bal ha lamentat que la vicepresidenta primera de Govern, Carmen Calvo, digui que la mesura de gràcia per als presos del 'Procés' està "a prop" i que el Govern l'aprovarà la setmana que ve o la següent.





En la seva opinió, els indults "estan a prop del dolor que van sentir" els catalans que no volien el referèndum il·legal i la declaració unilateral d'independència de 2017, de "les amistats que es van trencar, de les empreses que es van anar, del record del cop a la democràcia, de la negació dels drets de l'oposició al Parlament "i de la" angoixa "dels que trobaven a faltar a Espanya" un pla per combatre l'independentisme, mantenir la Constitució i garantir l'Estat de dret ".





El diputat creu que aquests indults, que considera "un insult a la nació espanyola", estan "a prop de les necessitats del Govern" de Pedro Sánchez "per mantenir-se al poder" i "lluny dels sentiments i les necessitats que expressa el poble espanyol ", per exemple, en les concentracions realitzades el passat cap de setmana a Madrid ia Barcelona.





Sobre la protesta a la plaça de Colón de Madrid, a la qual van assistir els líders de PP, Vox i Cs, ha indicat que va ser "un èxit" i que el protagonisme no va ser dels partits polítics, sinó de "la societat civil" . "Era igual a qui votessin, tothom estava en contra dels indults", ha agregat.





DESPRÉS DELS INDULTS I LA TAULA DE DIÀLEG, QUÈ OFERIRÀ SÁNCHEZ?





Segons Bal, el missatge que es va transmetre al cap de l'Executiu és que no es pot "caure en el xantatge" dels partits separatistes perquè són "insaciables": "Se'ls dóna una cosa i demanen la següent". Això és, al seu parer, el que han fet el PP i el PSOE cada vegada que han governat Espanya, aplicar una "visió a curt termini" i pactar amb aquestes formacions a canvi d'assegurar-seus vots al Congrés per investir un president o aprovar els Pressupostos.





Després de rebutjar tant els indults com la propera reactivació de la "taula de la vergonya" per al diàleg entre el Govern central i la Generalitat de Catalunya, el portaveu de Ciutadans s'ha preguntat "què serà demà".





"Donen calfreds de pensar què és el que Sánchez estarà disposat a concedir als independentistes per tal de mantenir-se al poder els anys que queden de legislatura", ha comentat, apuntant a una possible reforma de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya o fins i tot ' "un referèndum d'independència, encara que sigui inconstitucional ".