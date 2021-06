Endesa reforça el subministrament elèctric a Castelldefels amb una inversió de gairebé mig milió d’euros

Endesa ha invertit gairebé mig milió d’euros per millorar en la seguretat i la fiabilitat del subministrament elèctric a Castelldefels.





Els treballs de millora s'han centrat en el que tècnicament es coneix com una anella elèctrica, és a dir, s'han unit nou centres de transformació i s'ha reformat tecnològicament cinc instal·lacions. Així doncs, amb aquest canvi es reforça la qualitat del servei tant al casc urbà com a les zones del passeig Marítim, del Parc del Castell i de la urbanització El Poal.





@Endesa





Per dur-ho a terme, la companyia ha estès més d’1,6 quilòmetres de cablejat subterrani de mitjana tensió, el qual han permès anellar 2 centres de transformació del casc urbà, dos més ubicats al passeig Marítim, 1 al barri El Poal i 4 al Parc del Castell.





Així, en cas d’incidència o d’indisposició d’una de les línies principals, es podrà donar servei als clients afectats per una via alternativa, i no serà necessària cap interrupció del subministrament.





Les feines també han comportat l’adequació de cinc centres de transformació del municipi ubicats a l’avinguda de la Constitució (2), al passeig de la Marina (1), al passeig dels Til·lers (1) i al passeig del Bosc (1). En concret s’ha instal·lat un nou sistema que suposa una millora en la seguretat de les instal·lacions.





Aquests treballs formen part del conjunt d’actuacions que Endesa desenvolupa a la comarca del Baix Llobregat per tal de reforçar i assegurar el bon funcionament del servei per als seus clients.